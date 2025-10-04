Bologna-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV

Dove vedere Bologna-Pisa di Serie A 2025-26, 6a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Bologna–Pisa accende la 6a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Renato Dall’Ara di Bologna domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15:00. I rossoblù arrivano al match dal 9° posto con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte; 5 gol fatti e 5 subiti), i nerazzurri sono 18° con 2 punti (2 pareggi e 3 sconfitte; 3 gol segnati e 6 incassati). Un crocevia importante: il Bologna cerca slancio in zona Europa, il Pisa va a caccia del primo successo stagionale.

Probabili formazioni di Bologna-Pisa

Verso il fischio d’inizio si va delineando un Bologna pratico e verticale: nel 4-2-3-1, Skorupski dovrebbe essere protetto da Holm, Lucumí, Heggem, Miranda; in mezzo Moro–Ferguson garantirebbero equilibrio, con Fabbian a legare i reparti. Sulla trequarti, Orsolini e Rowe agirebbero ai lati, mentre Dallinga resterebbe il riferimento centrale. Il Pisa, in cerca di solidità, dovrebbe ripartire dal 3-5-2: linea a tre Canestrelli–Caracciolo–Bonfanti, quinti Toure e Leris, con Marin in regia e Akinsanmiro, Tramoni mezzali. Davanti si va verso Moreo–Nzola, ma non sono escluse opzioni come Cuadrado o Hojholt a gara in corso; nei rossoblù attenzione alle alternative Freuler e Pobega. Al momento non emergono squalifiche di rilievo, ma le ultime dai referti potrebbero incidere.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumí, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga.

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Toure, Marin, Tramoni, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola.

Gli indisponibili di Bologna-Pisa

Bologna – Infortunati: Immobile (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Immobile (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno. Pisa – Infortunati: Aebischer (infortunio all’inguine), Esteves (infortunio all’inguine), Denoon (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Bologna in crescita (7 punti nelle ultime cinque), Pisa ancora in rodaggio (2 punti nello stesso arco).

Bologna ko ok ko ok x Pisa x ko ko ko x

Bologna

Roma-Bologna 1-0; Bologna-Como 1-0; Milan-Bologna 1-0; Bologna-Genoa 2-1; Lecce-Bologna 2-2

Pisa

Atalanta-Pisa 1-1; Pisa-Roma 0-1; Pisa-Udinese 0-1; Napoli-Pisa 3-2; Pisa-Fiorentina 0-0

L’arbitro di Bologna-Pisa

Dirige Rosario Abisso di Palermo, con Meraviglia al VAR. In questo campionato ha arbitrato 1 gara: 0 rigori concessi, 4 ammonizioni e nessuna espulsione; 34 falli fischiati e 3 fuorigioco segnalati.

Arbitro: ABISSO

Assistenti: VECCHI – DI GIOIA

IV: COLLU

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: VOLPI

Statistiche interessanti

La storia recente racconta equilibrio e incroci curiosi: il Pisa è imbattuto nelle ultime due di A con il Bologna, ma i rossoblù hanno spesso blindato la porta. I toscani, penultimi per possesso medio, puntano su corsa e verticalità: pochi palleggi lunghi, ripartenze e attenzione alle palle inattive (dove finora entrambe le squadre non hanno ancora trovato il gol, escludendo i rigori). Riflettori su Orsolini, tra i più prolifici nel 2025, e sull’esperienza di Cuadrado, a un passo da un traguardo prestigioso di presenze.

Dopo quattro sconfitte senza segnare, il Pisa ha messo insieme un pareggio e una vittoria contro il Bologna in A nelle ultime sfide del 1990/91.

ha messo insieme un pareggio e una vittoria contro il in A nelle ultime sfide del 1990/91. Il Bologna ha chiuso con la porta inviolata quattro delle ultime sei gare di campionato contro il Pisa (in B), pur faticando a segnare in tre di queste.

ha chiuso con la porta inviolata quattro delle ultime sei gare di campionato contro il Pisa (in B), pur faticando a segnare in tre di queste. Al Dall’Ara , i rossoblù sono rimasti imbattuti in sei degli otto incroci di campionato con il Pisa (3V, 3N); le due sconfitte interne (entrambe 0-1) risalgono ai primi anni ’90.

, i rossoblù sono rimasti imbattuti in sei degli otto incroci di campionato con il (3V, 3N); le due sconfitte interne (entrambe 0-1) risalgono ai primi anni ’90. Con 2 pareggi e 3 sconfitte, il Pisa insegue ancora la prima vittoria: solo nel 1983/84 e 1988/89 restò senza successi nelle prime sei di A.

insegue ancora la prima vittoria: solo nel 1983/84 e 1988/89 restò senza successi nelle prime sei di A. Nel 2025, in A, il Bologna ha perso una sola gara casalinga (9V, 3N): rendimento interno da top, secondo solo a poche big.

ha perso una sola gara casalinga (9V, 3N): rendimento interno da top, secondo solo a poche big. I rossoblù sono a quota 7 dopo cinque turni: con tre punti arriverebbero a 10, eguagliando la miglior partenza dal 2016/17.

Il Pisa è tra le squadre con meno possesso medio (circa 38%) e poche sequenze lunghe palla a terra: ricerca la verticalità più del fraseggio.

è tra le squadre con meno possesso medio (circa 38%) e poche sequenze lunghe palla a terra: ricerca la verticalità più del fraseggio. Niente gol su palla inattiva (esclusi i rigori) per entrambe: Bologna e Pisa aspettano ancora la prima gioia da corner o punizione.

e aspettano ancora la prima gioia da corner o punizione. Orsolini è tra i bomber più caldi del 2025 in A: solo Retegui ha segnato di più nell’anno solare.

è tra i bomber più caldi del 2025 in A: solo Retegui ha segnato di più nell’anno solare. Cuadrado, tre gol e tre assist in carriera contro il Bologna, è vicino alla presenza numero 400 in Serie A.

Le statistiche stagionali di Bologna e Pisa

Numeri alla mano, il Bologna comanda sul possesso (54,5%) e produce più precisione al tiro (accuracy 39,5%) rispetto al Pisa (38,2% di possesso e 35% di precisione). I rossoblù hanno segnato 5 reti e incassato 5 in 5 gare, i nerazzurri 3 fatti e 6 subiti con una clean sheet a testa. Duelli e fisicità non mancano: la squadra toscana primeggia nelle chiusure e nei blocchi, ma paga in fase di uscita palla. Occhio a Orsolini (3 gol) e a Nzola (1 gol) come riferimenti offensivi.

Bologna Pisa Partite giocate 5 5 Vittorie / Pareggi / Sconfitte 2 / 1 / 2 0 / 2 / 3 Gol segnati 5 3 Gol subiti 5 6 Media gol subiti a partita 1.0 1.2 Possesso palla (%) 54.5 38.2 Tiri nello specchio 15 14 Precisione al tiro (%) 39.47 35.00 Clean sheet 1 1 Cartellini gialli 10 5

Dove vedere Bologna-Pisa in tv o in streaming

• Partita: Bologna-Pisa

• Data: domenica 5 ottobre 2025

• Orario: 15:00

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Bologna

• Stadio: Renato Dall’Ara

Bologna-Pisa è trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 15:00 del 05-10-2025.

FAQ Quando si gioca Bologna-Pisa e a che ora inizia? Bologna-Pisa si gioca domenica 5 ottobre 2025 con calcio d’inizio alle ore 15:00. Dove si gioca Bologna-Pisa? La partita si disputa allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Chi trasmette Bologna-Pisa in TV o streaming? La gara è in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Bologna-Pisa? L’arbitro designato è Rosario Abisso; assistenti Vecchi e Di Gioia, IV Collu, VAR Meraviglia, AVAR Volpi.