Bologna, riscatto con goleada. Parma a picco

Il Bologna riscatta il ko di San Siro al debutto e travolge il Parma nel ‘Monday Night’ della seconda giornata.

Al Dell’Ara finisce 4-1 per la squadra di Mihajlovic, trascinata da uno scatenato Soriano.

Il tecnico serbo sceglie Skov Olsen anzichè Orsolini, lancia lo scozzese Hickey a sinistra al posto dello squalificato Dijks e conferma Palacio centravanti con Barrow largo. Liverani propone invece Dezi tra le linee a sostegno di Karamoh e Gervinho.

Il derby regala un avvio vibrante, con un Parma insidioso col tandem Karamoh-Gervinho ma che non fa i conti con un Soriano in serata di grazia: due gol in mezz’ora e Bologna che taglia le gambe ai ducali.

La ripresa vede i felsinei premere ulteriormente sull’acceleratore, tanto da trovare il tris con Skov Olsen imbeccato, manco a dirlo, da un super Soriano: conclusione ravvicinata e Sepe nuovamente battuto. Il Parma ha un moto d’orgoglio e, quando sembra in caduta libera, accorcia le distanze con Hernani tutto solo davanti a Skorupski.

Nel finale però gli uomini di Liverani restano in 10 per il rosso a Iacoponi, Palacio ringrazia e nel recupero cala il poker. Il Parma resta a zero punti.

IL TABELLINO

BOLOGNA-PARMA 4-1

MARCATORI: 16′ e 30′ Soriano (B), 56′ Skov Olsen (B), 67′ Hernani (P), 91′ Palacio (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey (80′ Denswil); Poli (64′ Medel), Schouten; Skov Olsen (92′ Orsolini), Soriano, Barrow (80′ Sansone); Palacio (92′ Santander). All. Mihajlovic.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Darmian; Kucka (81′ Dermaku), Brugman (81′ Grassi), Hernani; Dezi (58′ Siligardi); Karamoh (81′ Adorante), Gervinho (69′ Sprocati). All. Liverani.

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Kucka (P), Laurini (P), Sansone (B)

Espulsi: Iacoponi



OMNISPORT | 28-09-2020 22:50