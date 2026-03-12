Bologna-Roma dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Europa League 2025/2026

Non era quanto auspicato alla vigilia, ma il derby tutto italiano che vedremo in campo questa sera ormai è realtà sul fronte Europa League. A Bologna la Roma arriva per la gara di andata degli ottavi alla ricerca di una soluzione che riesca a bloccare la squadra di Italiano, sempre molto motivata sul versante europeo. Appuntamento al Dall’Ara oggi, 12 marzo, per la prima sfida tra le due a partire dalle ore 18:45. Tutte le informazioni su dove seguire live e in tempo reale la partita.
La situazione del Bologna e della Roma
Entrambe le squadre arrivano da una situazione speculare: entrambe vengono da una sconfitta in campionato, i rossoblu hanno perso in casa contro il Verona dopo cinque vittorie di fila tra Serie A ed Europa, mentre i giallorossi hanno rimediato un risultato negativo e al di sotto delle attese sul campo del Genoa. Sia Roma sia Bologna sono chiamate a dare il massimo, in vista della partita di ritorno all’Olimpico, giovedì prossimo.
Dove vedere Bologna-Roma in diretta tv
Per quanti intendere seguire in diretta tv la sfida tra Bologna e Roma, la partita valida per la quarta giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K a partire dalle ore 18:45.
Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.
– Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Bologna-Roma in streaming
Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Bologna e Roma in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto. Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.
Probabili formazioni
Passiamo al capitolo probabili formazioni. Ad ora l’undici titolare studiato da Italiano prevede tra i pali Skorupski nel 4-3-3, con Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda sulla linea della difesa; Moro, Freuler, Ferguson a centrocampo e Bernardeschi, Castro, Rowe. Gasperini, dalla sua, schiera la migliore Roma possibile con 3-4-2-1. Svilar in porta, Celik, Mancini e Ndicka davanti e poi Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini e punta Malen.
- BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.: Italiano.
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.
L’arbitro, VAR e AVAR
Al Dall’Ara, a dirigere l’incontro sarà il tedesco Sven Jablonski. Per l’arbitro si tratta della prima volta sia con il Bologna sia con la Roma e in generale con una squadra italiana nelle competizioni europee. Squadra arbitrale totalmente tedesca: assistenti Eduard Beitinger e Lasse Koslowski, mentre il quarto ufficiale sarà Harm Osmers. Al Var è stato designato Bastian Dankert, con Robert Schröder nel ruolo di Avar.