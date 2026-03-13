Bologna-Roma: la frecciata di Italiano, Gasperini perde la pazienza: “Basta, calmatevi”

Il tecnico giallorosso alza la voce in conferenza dopo Bologna-Roma per le domande su Pellegrini. Le repliche di Italiano e Castro sull'arbitraggio

Il pareggio di Bologna-Roma in Europa League lascia tutto aperto ma il pezzo forte, dopo una gara ricca di polemiche, è il post partita con i due allenatori Gasperini ed Italiano scatenati. Chi per le domande dei giornalisti chi, invece, per gli episodi arbitrali. Cosa è successo al termine della sfida europea.

Gasperini: “Ormai è diventato un calcio-rugby”

L’allenatore dei giallorossi, post Bologna-Roma, oltre al commento tecnico della gara ha allargato il discorso agli aspetti da moviola del match, sottolineando come il gioco sia stato molto fisico e basato sui lanci lunghi: “Le seconde palle ormai sono diventate determinanti, perché queste pressioni molto alte che ormai fanno in tanti, ti costringono spesso a giocare con la palla lunga, perché sono troppo alti e si finisce per giocare questo calcio-rugby. Credo sia una cosa più di stagione, poi quando cambieranno un po’ i climi, negli ultimi 20-30 minuti si comincerà a giocare un calcio più palleggiato”.

Lo sfogo su Pellegrini

Il momento più acceso della conferenza arriva quando ai giornalisti viene chiesto ancora un parere su Lorenzo Pellegrini, autore del gol del pareggio. Gasperini interrompe la domanda e sbotta: “No, ragazzi, ma non può continuare così. Basta, calmatevi”.

Poi difende apertamente il capitano giallorosso: “Stasera ha segnato, bravo Pellegrini, poi a Genova non segna e via con disastro Pellegrini… Non c’è un intervista che non si parli di Pellegrini, ma povero ragazzo… lasciatelo stare”.

Il rapporto complicato tra Pellegrini e i tifosi

Nonostante il sostegno dell’allenatore, il rapporto tra il capitano e parte della tifoseria romanista appare comunque logorato. Le prestazioni altalenanti e la situazione contrattuale — con il rinnovo ancora incerto — hanno alimentato dubbi e critiche per la tifoseria giallorossa che preme per l’addio del centrocampista ed ex capitano al termine di quest’annata. In stagione Lorenzo Pellegrini ha comunque trovato spazio con continuità: 27 presenze complessive, condite da 4 gol e 3 assist.

Italiano punge l’arbitro

Dall’altra parte, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano si dice soddisfatto della prova dei suoi, pur con qualche rimpianto: “Abbiamo giocato bene, fatto un’ottima partita e ora ce la giocheremo al ritorno, dove è tutto aperto”. Sul passaggio del turno aggiunge: “Questo risultato ci fa sperare, volevamo un risultato aperto, diciamo 51-49 per la Roma, visto i 60mila che troveremo lì”.

E infine non manca però una critica alla direzione arbitrale: “L’arbitro è stato un po’ troppo permissivo nei confronti di N’Dicka, gli ha consentito di tirare maglie…”.

Anche Castro protesta

Sulla stessa linea l’attaccante rossoblù Santiago Castro, che nel post partita ha denunciato una marcatura molto dura da parte del difensore romanista Evan Ndicka: “Non è possibile che tutto il tempo il difensore mi abbia fatto 4-5 falli, e mi ha preso per il collo. Ma ci sta, il calcio è anche questo e in Europa si gioca così”.

