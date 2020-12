Bologna-Roma, le formazioni ufficiali: fuori Borja Mayoral

Non lontanissime in classifica, con i padroni di casa a quota 13 e gli ospiti a 18, Bologna e Roma si sfidano in terra emiliana per l’undicesimo turno di Serie A: i rossoblù vogliono alzare l’asticella, i giallorossi rialzarsi dopo tre gare senza successo tra campionato ed Europa.

Il Bologna si affida al consueto 4-2-3-1, ma deve fare a meno di mezza squadra per infortunio. Così Mihajlovic punta sul giovane Vignato, che va a piazzarsi sulla trequarti. In mezzo al campo Poli con Svanberg. Esordio per Ravaglia in porta.

3-4-2-1 per la Roma: senza lo squalificato Pedro, è Pellegrini ad avanzare la propria posizione accanto a Mkhitaryan, con l’inserimento di Villar in mezzo al campo. Borja Mayoral in panchina. Cristante confermato nella posizione di centrale difensivo.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Roma:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye; Poli, Svanberg; Vignato, Soriano, Palacio; Barrow. All. Mihajlovic

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All. Fonseca

OMNISPORT | 13-12-2020 15:08