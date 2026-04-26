Bologna-Roma, moviola: dubbi su un mani in area, Wesley graziato, Rensch rischia il rosso

La prova dell’arbitro brindisino Di Bello nell’anticipo di serie A al Dall’Ara analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Qualche incertezza e qualche piccola sbavatura ma nessun errore grave da parte di Di Bello al Dall’Ara anche se resta un dubbio su un possibile rigore per i rossoblù negato dal Var. Vediamo cosa è successo.

Bologna-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3′ Castro sfugge a Mancini che lo ostacola di fisico. L’argentino cade in area e reclama il calcio di rigore, ma Di Bello lascia giocare. Al 7′ si invola Wesley che subisce fallo ma la palla arriva ad El Aynaou, l’arbitro dà ll vantaggio e sull’assist arriva la zampata vincente di Malen. Nessun fallo dei due giocatori giallorossi e posizione dell’olandese regolare. Valido al 46′ anche il raddoppio di El Ayanou. Primo giallo al 46′, è per Hermoso per un fallo su Orsolini che si rotola a terra, protesta il difensore giallorosso: non c’era infrazione.

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Il mani in area di Wesley

Al 56′ il Bologna reclama per un mani in area di Wesley chiedendo un rigore ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco, che viene confermato dal Var. Non fosse stato fuorigioco il tocco di Wesley sarebbe stato punibile data l’ampiezza del braccio al momento del contatto con il pallone. Al 56′ rischia Rensch con un fallo duro su Zortea con la gamba alta. Di Bello estrae il giallo, silent check del Var, confermata l’ammonizione. Al 68′ per un fallo su Rowe viene ammonito El Aynaoui. Il marocchino era diffidato, salterà la gara contro la Fiorentina. Dopo 4’ di recupero la gara finisce 0-2.

La moviola di Marelli

Sui casi dubbi della gara è intervenuto il talent di Dazn, Luca Marelli. L’ex arbitro comasco è partito dal gol lampo di Malen dicendo: “Giusto concedere il vantaggio su Wesley in occasione dell’azione del gol della Roma”. Sul mani in area reclamato dal Bologna c’è qualche dubbio: “Sulla posizione di Orsolini è difficile dire se si trovava con la spalla destra in fuorigioco, il mani di Wesley invece c’era, ha perso il contatto col pallone. In sala Var hanno certificato l’offside, se non ci fosse stato probabilmente l’arbitro sarebbe stato chiamato al’on field review per un possibile rigore”. Infine aggiunge: “Rensch ha rischiato grosso perchè è intervenuto col piede alto ma non c’era il rosso gusto il giallo per imprudenza”,

Chi è l’arbitro Di Bello

Nuova chance per Di Bello, la scelta di Rocchi per Bologna-Roma, il fischietto brindisino l’anno scorso era stato messo in castigo dopo i disastri in Lazio-Milan e dopo un lungo stop aveva arbitrato quasi solo in serie B. Quest’anno gli era stata affidata una gara di terza fascia come Cagliari-Como poi è stato chiamato a fischiare una big, in Empoli-Juve senza convincere e quindi è stato discreto in Empoli-Como ma è ricaduto in grossi errori in Atalanta-Udinese. Ultime uscite deludenti in Roma-Parma prima e Cagliari-Parma poi e continui alti e bassi. Quest’anno in A aveva debuttato in Como-Cremonese, ultima uscita in A in Parma-Napoli.

I precedenti con le due squadre

Trentatrè erano i precedenti del fischietto brindisino con i giallorossi (20 vittorie, 6 pari e 7 ko), 19 con gli emiliani (5 successi, 7 pareggi e 7 sconfitte).

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Gioia con Allegretta IV uomo, Maresca al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Hermoso, Rensch, El Aynaoui