Bologna-Roma, moviola: manca un rosso dopo soli 17', dubbi sul gol del pareggio

La prova dell’arbitro Jablowski al Dall’Ara nell’andata degli ottavi di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto tedesco ne ha ammoniti 5

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Una sola svista per l’arbitro polacco Jablowski che tiene in pugno la gara al Dall’Ara ma lascia correre su un possibile rosso per doppia ammonizione a Miranda. Vediamo cosa è successo.

Bologna-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 13′, è per Miranda per un duro fallo su Zaragoza. Al 15′ ammonito Wesley per una trattenuta su Joao Mario. Al 17′ protesta la Roma per una manata di Miranda su Rensch che stava partendo sulla fascia destra: ci poteva stare ammonizione con l’espulsione per il secondo giallo ma l’arbitro non fischia neanche il fallo.

Regolare il pari della Roma

Al 47′ giallo a Joao Mario che stende Robino Vaz lanciato in contropiede. Regolare al 51′ il gol di Bernardeschi. Al 57′ ammonito Casale per un fallo da dietro su Malen. Al 67′ giallo a Cristante, che colpisce Rowe. Al 73′ dubbi sul gol del pari di Pellegrini, c’è un controllo VAR per un presunto fallo di Cristante su Joao Mario, poi il via libera: gol valido. Dopo 5′ di recupero finisce 1-1.

I precedenti con le due squadre

Per il fischietto tedesco è stata la prima volta alla direzione sia della Roma che del Bologna. In generale, il direttore di gara non ha mai arbitrato una formazione italiana.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Beitinger e Koslowski con Osmers IV uomo, Dankert al Var e Schröder all’Avar, l’arbitro del match Sven Jablonski ha ammonito Miranda, Wesley, Joao Mario, Casale, Cristante.