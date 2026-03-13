Bologna-Roma, moviola: manca un rosso dopo soli 17', dubbi sul gol del pareggio

Una sola svista per l’arbitro polacco Jablowski che tiene in pugno la gara al Dall’Ara ma lascia correre su un possibile rosso per doppia ammonizione a Miranda. Vediamo cosa è successo.
- Bologna-Roma, i casi da moviola
- Regolare il pari della Roma
- I precedenti con le due squadre
- L’arbitro ha ammonito 5 giocatori
Bologna-Roma, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 13′, è per Miranda per un duro fallo su Zaragoza. Al 15′ ammonito Wesley per una trattenuta su Joao Mario. Al 17′ protesta la Roma per una manata di Miranda su Rensch che stava partendo sulla fascia destra: ci poteva stare ammonizione con l’espulsione per il secondo giallo ma l’arbitro non fischia neanche il fallo.
Regolare il pari della Roma
Al 47′ giallo a Joao Mario che stende Robino Vaz lanciato in contropiede. Regolare al 51′ il gol di Bernardeschi. Al 57′ ammonito Casale per un fallo da dietro su Malen. Al 67′ giallo a Cristante, che colpisce Rowe. Al 73′ dubbi sul gol del pari di Pellegrini, c’è un controllo VAR per un presunto fallo di Cristante su Joao Mario, poi il via libera: gol valido. Dopo 5′ di recupero finisce 1-1.
I precedenti con le due squadre
Per il fischietto tedesco è stata la prima volta alla direzione sia della Roma che del Bologna. In generale, il direttore di gara non ha mai arbitrato una formazione italiana.
L’arbitro ha ammonito 5 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Beitinger e Koslowski con Osmers IV uomo, Dankert al Var e Schröder all’Avar, l’arbitro del match Sven Jablonski ha ammonito Miranda, Wesley, Joao Mario, Casale, Cristante.