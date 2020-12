Bologna, Sabatini: contro l'Inter con orgoglio e tenacia

Sabato sera il Bologna di Sinisa Mihajlovic sarà di scena a San Siro contro l’Inter, reduce dalla bella e importante vittoria conquistata in Champions contro il Moenchengladbach. Ad onor del vero, anche la banda rossoblù non sembra stare malaccio: dopo un avvio di campionato un pò sottotono, l’11 felsineo, nelle ultime gare, ha riconquistato terreno. Al Meazza il Bologna ci arriva da sfavorito, ma forte delle due vittorie consecutive contro Sampdoria e Crotone. Questo il motivo dell’ottimismo e della fiducia del dirigente rossoblù, Walter Sabatini.

Intervistato da Sky Sport non ha infatti nascosto la voglia di confrontarsi contro una grande squadra come i neroazzurri. “Giochiamo molto volentieri questa partita, ci stimola molto. Stimiamo l’Inter che ieri ha rivoltato un pronostico in Champions. Hanno il morale alto ma noi siamo fiduciosi perché non abbiamo complessi né paure. E’ un pregio di Mihajlovic, le nostre prestazioni sono sempre positive. Vogliamo giocare la partita con orgoglio e tenacia, siamo molto ottimisti”.

Appuntamento allora a sabato sera quando Inter e Bologna si sfideranno nella decima giornata di andata di serie A.

OMNISPORT | 02-12-2020 17:07