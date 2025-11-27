Bologna-Salisburgo 4-1 pagelle: dominio rossoblu con Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini. Italiano show

Ecco i top e flop del match del Dall'Ara, valevole per la 5a giornata di Europa League. Dominio assoluto dei felsinei che trovano i 3 punti nella ripresa.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Troppo Bologna per l’RB Salisburgo. Eppure nel primo tempo la supremazia nel gioco da parte dei felsinei non trova il conforto del risultato: al vantaggio di Odgaard gli austriaci trovano la forza di rispondere con Vertessen. Nella ripresa, poi, la squadra di Italiano si riporta avanti con Dallinga e chiude i conti con Bernardeschi. Gli ospiti ci provano a rimettersi in carreggiata ma il gol di Ratkov viene annullato dal Var per fuorigioco. Alla fine segna pure Orsolini e arrivano così 3 punti preziosi per i rossoblù.

Le scelte di Italiano e Letsch

In Italia vola ma in Europa il Bologna deve ancora scrivere il proprio destino. Per la gara contro l’RB Salisburgo, i felsinei scelgono Ravaglia in porta e Dallinga in attacco. La trequarti è di qualità con Orsolini, Odgaard e Bernardeschi. Confermatissimo Pobega dopo l’exploit di campionato. Per quanto riguarda gli austriaci, invece, il bilancio continentale – assai magro – è di 3 sconfitte e 1 vittoria. Letsch opta per un 4-4-2 con Vertessen e Baidoo di punta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Odgaard non basta: Vertessen fa 1-1

Non è semplice per il Bologna la partita. A centrocampo i rossoblù faticano ad imporre il proprio gioco, dato il pressing rivale che sporca la consueta precisione tecnica degli uomini di Italiano. Peraltro, l’RB Salisburgo prova a colpire in ripartenza quando possibile senza mai creare nulla di rilevante. Al 26′ Odgaard riesce a sbloccare il risultato sfruttando una ribattuta goffa di Diabate. Solo un’illusione: immediato è il pari dei tori con il lesto Vertessen che approfitta di una respinta corta di Ravaglia. Il palo di Dallinga nega ai felsinei un nuovo vantaggio.

Dallinga, Bernardeschi e Orsolini per il trionfo rossoblù

Questione di tempo, anche poco. Perché ad inizio ripresa Dallinga fa 2-1 su assist geniale di Miranda. Subito dopo Zortea crossa per la testa di Bernardeschi che firma il tris emiliano. Ravaglia nega a Vertessen la possibilità di accorciare le distanze. Su Ratkov invece ci pensa il Var ad annullargli la rete per fuorigioco. Italiano accoglie i segnali e inserisce forze fresche nel tentativo di riprendere il dominio della gara. Ancora Ratkov centra la traversa: episodio che fa capire come anche la dea bendata abbia deciso da che parte stare. Nel finale, arriva anche il poker di Orsolini a incrementare il bottino di reti del Bologna.

Top e flop del Bologna

Miranda 7 Fa quasi il regista, seppur allargato. La palla servita a Dallinga per il 2-1 è geniale.

Fa quasi il regista, seppur allargato. La palla servita a Dallinga per il 2-1 è geniale. Odgaard 7 Si divora un gol fatto, poi ne segna uno forse più complicato.

Si divora un gol fatto, poi ne segna uno forse più complicato. Bernardeschi 7 Qualche errore nel primo tempo, però è un fattore. Crea preoccupazioni negli avversari e si sblocca anche in Europa.

Qualche errore nel primo tempo, però è un fattore. Crea preoccupazioni negli avversari e si sblocca anche in Europa. Dallinga 7 Si è sbloccato l’olandese: anche oggi molto bene.

Si è sbloccato l’olandese: anche oggi molto bene. Zortea 7 Spina nel fianco degli austriaci, come l’altro terzino peraltro.

Spina nel fianco degli austriaci, come l’altro terzino peraltro. Pobega 6,5 E’ in grande condizione: una fortuna per Italiano averlo così. Peccato per il gol divorato.

E’ in grande condizione: una fortuna per Italiano averlo così. Peccato per il gol divorato. Ravaglia 6,5 Due parate super nel secondo tempo.

Due parate super nel secondo tempo. Ferguson 6 Meno preciso del solito.

Meno preciso del solito. Lucumì 6 – Non gioca male ma commette un errore in occasione del momentaneo pareggio biancorosso.

Non gioca male ma commette un errore in occasione del momentaneo pareggio biancorosso. Heggem 5,5 Qualche disattenzione, in particolar modo sulle posizioni.

Top e flop dell’RB Salisburgo