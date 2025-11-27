Bologna-Salisburgo dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Europa League 2025/2026

Le informazioni utili sulla quinta giornata di Europa League: tutto su formazioni, arbitro e diretta tv e streaming sui giallorossi in questa 4° giornata

Il Bologna arriva alla sfida di Europa League questa sera contro il Salisburgo in un momento decisamente positivo in campionato. Gli emiliani sono reduci da tre vittorie in Serie A e cercano il colpaccio anche in Europa. L’obiettivo è sfruttare l’entusiasmo del campionato per chiudere la fase qualificazione e assicurarsi almeno il passaggio agli spareggi. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la sfida della quinta di Europa League in diretta, probabili formazioni e arbitro designato.

La situazione di Bologna e Salisburgo

le vittorie in campionato hanno consentito al Bologna di siglare una sequenza positiva di risultati contro Parma, Napoli e Udinese. Il Salisburgo approccia la trasferta di Europa League da leader della Bundesliga austriaca. In Europa League, la qualificazione degli avversari diretti di questa sera per gli emiliani non è affatto ovvia. La gara del Dall’Ara si preannuncia uno step cruciale.

Partita: Bologna-Salisburgo

Stadio: Stadio Dall’Ara

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Streaming: SkyGO, NOW

Data: 27 novembre 2025

Orario: 21

Competizione: Europa League

Dove vedere Bologna-Salisburgo in diretta tv

Per quanti intendono seguire in diretta tv la sfida tra Bologna e Salisburgo, la partita valida per la quinta giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.

Telecronaca Daniele Barone, commento Giancarlo Marocchi, inviati Marco Nosotti e Marina Presello, Diretta Gol Federico Botti. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Bologna-Salisburgo in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Bologna e Salisburgo in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.

Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento. Non è prevista diretta in chiaro e gratuita.

Probabili formazioni

Passiamo al capitolo probabili formazioni. Italiano punta a riprendersi un posto in primo piano anche in Europa dopo l’exploit in campionato e schiera il miglior undici possibile contro gli austriaci.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Dominguez, Odgaard; Dallinga. Allenatore: Italiano.

(4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Dominguez, Odgaard; Dallinga. Allenatore: Italiano. SALISBURGO (4-3-3): Schlager, Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic, Bidstrup, Kjaergaard; Kitano, Baidoo, Vertessen, Bischoff. Allenatore: Letsch.

L’arbitro designato, VAR e AVAR

Bologna-Salisburgo è stata affidata al croato Igor Pajac: assistenti Bojan Zobenica e Ivan Mihalj, quarto uomo Zdenko Lovriv. Al var Ivan Bebek, avar l’inglese Michael Salisbury. Due i precedenti con le italiane del direttore di gara, uno con la Fiorentina (contro il Rapid Vienna, nel 2024) e l’altro con la Roma due anni fa circa.