Bologna-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna-Sassuolo di Serie A 2025-26, 17a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Bologna–Sassuolo è il derby emiliano della 17a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Renato Dall’Ara domenica 28 dicembre 2025 alle 18:00. I rossoblù sono 7° con 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte; 23 gol fatti, 13 subiti), i neroverdi 11° a quota 21 (6 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte; 21 reti segnate, 20 incassate). Sfida dal profumo d’Europa per il Bologna e di slancio per il Sassuolo, in un incrocio che promette ritmo e gol.

Probabili formazioni di Bologna-Sassuolo

Verso il fischio d’inizio, il Bologna andrebbe verso il 4-2-3-1 con Ravaglia confermato tra i pali e catena destra guidata da Zortea, mentre al centro la coppia Vitik–Lucumi darebbe fisicità, con Miranda a sinistra. In mediana, Moro e Ferguson dovrebbero garantire equilibrio; sulla trequarti, opzione Orsolini–Odgaard–Rowe alle spalle di Castro. Out Freuler e Bernardeschi, dubbio Cambiaghi, squalificato Heggem. Il Sassuolo potrebbe riproporre il 4-3-3: in porta Muric; dietro da destra Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; in mezzo Kone, regia a Matic, incursioni di Thorstvedt; davanti tridente con Volpato, Cheddira e Lauriente. Dalla lista indisponibili pesano Berardi e Pieragnolo; da monitorare Romagna e Boloca.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Volpato, Cheddira, Lauriente.

Gli indisponibili di Bologna-Sassuolo

Capitolo assenze: nel Bologna pesano le defezioni di Freuler e Bernardeschi (clavicola rotta), con Cambiaghi in dubbio per malattia; in difesa squalifica per Heggem. Il Sassuolo deve rinunciare alla qualità di Berardi (infortunio alla coscia) e alla spinta di Pieragnolo (rottura del crociato); restano attenzioni su Romagna (polpaccio) e Boloca (ginocchio), mentre Paz e Skjellerup sono ai box per noie muscolari/coscia.

Bologna – Infortunati: Freuler (clavicola rotta), Bernardeschi (clavicola rotta), Cambiaghi (malattia). Squalificati: Heggem (squalifica per rosso).

Le ultime partite giocate

Bologna reduce da un doppio squillo e qualche passaggio a vuoto in casa; Sassuolo altalenante tra colpi pesanti e frenate, ma con segni di crescita contro avversari di rango. Ecco l’andamento recente a colpo d’occhio.

Bologna ok ok ko x ko Sassuolo x ko ok x ko

Nelle ultime 5 di campionato il Bologna ha raccolto 7 punti, il Sassuolo 5. Dettaglio risultati:

Bologna

Bologna-Napoli 2-0; Udinese-Bologna 0-3; Bologna-Cremonese 1-3; Lazio-Bologna 1-1; Bologna-Juventus 0-1.

Sassuolo

Sassuolo-Pisa 2-2; Como-Sassuolo 2-0; Sassuolo-Fiorentina 3-1; Milan-Sassuolo 2-2; Sassuolo-Torino 0-1.

L’arbitro di Bologna-Sassuolo

Dirige Juan Luca Sacchi di Macerata. Assistenti Politi e Ricci, IV Feliciani, VAR Di Paolo, AVAR Nasca. In questa Serie A 2025-26 ha arbitrato 3 gare: 84 falli fischiati, 9 fuorigioco, 1 rigore assegnato, 6 ammonizioni e nessuna espulsione (circa 2 cartellini a partita).

Informazioni interessanti

Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo promette equilibrio e scintille: i rossoblù hanno spesso saputo rialzarsi nei momenti chiave, recuperando punti da situazioni di svantaggio, mentre i neroverdi si confermano letali quando velocizzano la manovra e aggrediscono in alto dopo il recupero palla. Al Dall’Ara la tradizione recente racconta di un fattore campo più incisivo per il Bologna, ma il Sassuolo arriva con un andamento a strappi che, se incanalato, può diventare un’arma. Occhi su Orsolini e Castro da una parte, su Lauriente e Pinamonti (con Berardi ai box) dall’altra: duelli sulle corsie e palle inattive potrebbero spostare l’inerzia. Anche la gestione del pressing e delle seconde palle, dove i neroverdi hanno convertito bene, peserà sui dettagli di un match che spesso si è deciso negli ultimi metri.

Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Sassuolo in Serie A (3 vittorie, 3 pareggi), compreso il 4-2 del 3 febbraio 2024.

Il Bologna ha perso le ultime due gare interne di campionato e rischia la terza sconfitta consecutiva in casa per la prima volta dal 2021-22.

ha perso le ultime due gare interne di campionato e rischia la terza sconfitta consecutiva in casa per la prima volta dal 2021-22. Striscia altalenante per il Sassuolo : tra vittorie, pari e ko a rotazione, i neroverdi cercano continuità dopo lo 0-1 col Torino .

: tra vittorie, pari e ko a rotazione, i neroverdi cercano continuità dopo lo 0-1 col . Nessuno ha guadagnato più punti del Bologna da situazione di svantaggio (8, come il Milan); il Sassuolo ne ha persi solo 2 una volta avanti.

da situazione di svantaggio (8, come il Milan); il ne ha persi solo 2 una volta avanti. I neroverdi sono tra i più efficaci in ripartenza alta: 4 reti dopo recupero offensivo, meglio solo l’Inter; conversione al tiro tra le migliori del torneo.

Immobile è un habitué del gol contro il Sassuolo (8 in A); tra i neroverdi spicca l’impatto di Pinamonti, decisivo in più partite.

Le statistiche stagionali di Bologna e Sassuolo

Più palleggio e solidità per il Bologna (possesso 56.3%, 23 gol fatti, 13 subiti, 6 clean sheet, PPDA 10.8); il Sassuolo punta su verticalità e cinismo (possesso 45.6%, 21 gol fatti, 20 subiti, 4 clean sheet, PPDA 15.0) con una precisione al tiro superiore (46.51% vs 42.86%).

Focus giocatori: Orsolini è il capocannoniere rossoblù (6), nel Sassuolo guida la coppia Pinamonti–Berardi (4). Assist: Cambiaghi (4) per i rossoblù, Volpato (4) per i neroverdi. Fair play: più ammonito Thorstvedt (5) nel Sassuolo, nel Bologna spicca Miranda (4). Rossi: un rosso per Heggem e uno per Holm in stagione. Porte inviolate: Skorupski 3 e Ravaglia 2; per i neroverdi Muric a quota 4.

Bologna Sassuolo Partite giocate 15 16 Vittorie 7 6 Pareggi 4 3 Sconfitte 4 7 Gol segnati 23 21 Gol subiti 13 20 Media gol subiti a partita 0.87 1.25 Possesso palla (%) 56.3 45.6 Tiri nello specchio 66 60 Percentuale tiri in porta (%) 42.86 46.51 Cartellini gialli 28 36 Cartellini rossi 2 1 Capocannoniere Orsolini 6 Pinamonti 4; Berardi 4 Top assist Cambiaghi 4 Volpato 4 Clean sheet (squadra) 6 4

FAQ Quando e a che ora si gioca Bologna-Sassuolo? Bologna-Sassuolo si gioca domenica 28 dicembre 2025 alle ore 18:00. Dove si gioca Bologna-Sassuolo? La partita si disputa allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Chi è l’arbitro di Bologna-Sassuolo? L’arbitro designato è Juan Luca Sacchi, con assistenti Politi e Ricci, IV uomo Feliciani, VAR Di Paolo e AVAR Nasca.