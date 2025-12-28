Bologna-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna–Sassuolo è il derby emiliano della 17a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Renato Dall’Ara domenica 28 dicembre 2025 alle 18:00. I rossoblù sono 7° con 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte; 23 gol fatti, 13 subiti), i neroverdi 11° a quota 21 (6 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte; 21 reti segnate, 20 incassate). Sfida dal profumo d’Europa per il Bologna e di slancio per il Sassuolo, in un incrocio che promette ritmo e gol.
Probabili formazioni di Bologna-Sassuolo
Verso il fischio d’inizio, il Bologna andrebbe verso il 4-2-3-1 con Ravaglia confermato tra i pali e catena destra guidata da Zortea, mentre al centro la coppia Vitik–Lucumi darebbe fisicità, con Miranda a sinistra. In mediana, Moro e Ferguson dovrebbero garantire equilibrio; sulla trequarti, opzione Orsolini–Odgaard–Rowe alle spalle di Castro. Out Freuler e Bernardeschi, dubbio Cambiaghi, squalificato Heggem. Il Sassuolo potrebbe riproporre il 4-3-3: in porta Muric; dietro da destra Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; in mezzo Kone, regia a Matic, incursioni di Thorstvedt; davanti tridente con Volpato, Cheddira e Lauriente. Dalla lista indisponibili pesano Berardi e Pieragnolo; da monitorare Romagna e Boloca.
- Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.
- Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Volpato, Cheddira, Lauriente.
Gli indisponibili di Bologna-Sassuolo
Capitolo assenze: nel Bologna pesano le defezioni di Freuler e Bernardeschi (clavicola rotta), con Cambiaghi in dubbio per malattia; in difesa squalifica per Heggem. Il Sassuolo deve rinunciare alla qualità di Berardi (infortunio alla coscia) e alla spinta di Pieragnolo (rottura del crociato); restano attenzioni su Romagna (polpaccio) e Boloca (ginocchio), mentre Paz e Skjellerup sono ai box per noie muscolari/coscia.
- Bologna – Infortunati: Freuler (clavicola rotta), Bernardeschi (clavicola rotta), Cambiaghi (malattia). Squalificati: Heggem (squalifica per rosso).
- Sassuolo – Infortunati: Berardi (infortunio alla coscia), Romagna (infortunio al polpaccio), Boloca (infortunio al ginocchio), Paz (infortunio muscolare), Skjellerup (infortunio alla coscia), Pieragnolo (rottura del legamento crociato). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Bologna reduce da un doppio squillo e qualche passaggio a vuoto in casa; Sassuolo altalenante tra colpi pesanti e frenate, ma con segni di crescita contro avversari di rango. Ecco l’andamento recente a colpo d’occhio.
Nelle ultime 5 di campionato il Bologna ha raccolto 7 punti, il Sassuolo 5. Dettaglio risultati:
- Bologna
Bologna-Napoli 2-0; Udinese-Bologna 0-3; Bologna-Cremonese 1-3; Lazio-Bologna 1-1; Bologna-Juventus 0-1.
- Sassuolo
Sassuolo-Pisa 2-2; Como-Sassuolo 2-0; Sassuolo-Fiorentina 3-1; Milan-Sassuolo 2-2; Sassuolo-Torino 0-1.
L’arbitro di Bologna-Sassuolo
Dirige Juan Luca Sacchi di Macerata. Assistenti Politi e Ricci, IV Feliciani, VAR Di Paolo, AVAR Nasca. In questa Serie A 2025-26 ha arbitrato 3 gare: 84 falli fischiati, 9 fuorigioco, 1 rigore assegnato, 6 ammonizioni e nessuna espulsione (circa 2 cartellini a partita).
Informazioni interessanti
Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo promette equilibrio e scintille: i rossoblù hanno spesso saputo rialzarsi nei momenti chiave, recuperando punti da situazioni di svantaggio, mentre i neroverdi si confermano letali quando velocizzano la manovra e aggrediscono in alto dopo il recupero palla. Al Dall’Ara la tradizione recente racconta di un fattore campo più incisivo per il Bologna, ma il Sassuolo arriva con un andamento a strappi che, se incanalato, può diventare un’arma. Occhi su Orsolini e Castro da una parte, su Lauriente e Pinamonti (con Berardi ai box) dall’altra: duelli sulle corsie e palle inattive potrebbero spostare l’inerzia. Anche la gestione del pressing e delle seconde palle, dove i neroverdi hanno convertito bene, peserà sui dettagli di un match che spesso si è deciso negli ultimi metri.
- Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Sassuolo in Serie A (3 vittorie, 3 pareggi), compreso il 4-2 del 3 febbraio 2024.
- Perfetto equilibrio al Dall’Ara in massima serie: in 10 incroci, quattro successi per parte e due pareggi; i rossoblù arrivano da due vittorie casalinghe di fila sui neroverdi.
- Il Bologna ha perso le ultime due gare interne di campionato e rischia la terza sconfitta consecutiva in casa per la prima volta dal 2021-22.
- Striscia altalenante per il Sassuolo: tra vittorie, pari e ko a rotazione, i neroverdi cercano continuità dopo lo 0-1 col Torino.
- Nessuno ha guadagnato più punti del Bologna da situazione di svantaggio (8, come il Milan); il Sassuolo ne ha persi solo 2 una volta avanti.
- I neroverdi sono tra i più efficaci in ripartenza alta: 4 reti dopo recupero offensivo, meglio solo l’Inter; conversione al tiro tra le migliori del torneo.
- Immobile è un habitué del gol contro il Sassuolo (8 in A); tra i neroverdi spicca l’impatto di Pinamonti, decisivo in più partite.
Le statistiche stagionali di Bologna e Sassuolo
Più palleggio e solidità per il Bologna (possesso 56.3%, 23 gol fatti, 13 subiti, 6 clean sheet, PPDA 10.8); il Sassuolo punta su verticalità e cinismo (possesso 45.6%, 21 gol fatti, 20 subiti, 4 clean sheet, PPDA 15.0) con una precisione al tiro superiore (46.51% vs 42.86%).
Focus giocatori: Orsolini è il capocannoniere rossoblù (6), nel Sassuolo guida la coppia Pinamonti–Berardi (4). Assist: Cambiaghi (4) per i rossoblù, Volpato (4) per i neroverdi. Fair play: più ammonito Thorstvedt (5) nel Sassuolo, nel Bologna spicca Miranda (4). Rossi: un rosso per Heggem e uno per Holm in stagione. Porte inviolate: Skorupski 3 e Ravaglia 2; per i neroverdi Muric a quota 4.
|Bologna
|Sassuolo
|Partite giocate
|15
|16
|Vittorie
|7
|6
|Pareggi
|4
|3
|Sconfitte
|4
|7
|Gol segnati
|23
|21
|Gol subiti
|13
|20
|Media gol subiti a partita
|0.87
|1.25
|Possesso palla (%)
|56.3
|45.6
|Tiri nello specchio
|66
|60
|Percentuale tiri in porta (%)
|42.86
|46.51
|Cartellini gialli
|28
|36
|Cartellini rossi
|2
|1
|Capocannoniere
|Orsolini 6
|Pinamonti 4; Berardi 4
|Top assist
|Cambiaghi 4
|Volpato 4
|Clean sheet (squadra)
|6
|4
