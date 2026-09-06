Bologna-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna-Sassuolo di Serie A 2026-27, 3a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, valido per la 3a giornata della Serie A 2026-27: si gioca allo Stadio Renato Dall’Ara domenica 6 settembre 2026 alle ore 18.00. Sfida dal sapore di riscatto: il Bologna cerca i primi punti e le prime reti, il Sassuolo vuole continuità dopo il 2-1 sul Torino.

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Probabili formazioni di Bologna-Sassuolo

Si va verso un Bologna in 4-2-3-1: davanti a Skorupski, catena arretrata che dovrebbe disporsi da destra con Holm, Helland, Heggem, Alhassane. In mezzo, coppia di filtro e palleggio con Pobega e Ferguson. Sulla trequarti, a destra Bernardeschi, in mezzo Odgaard, a sinistra Cambiaghi; riferimento Piccoli, ma l’opzione Dovbyk resterebbe in agguato. Assenti Orsolini e El Azzouzi. Il Sassuolo dovrebbe schierarsi 4-3-3 con Muric tra i pali; linea da destra Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; in regia Matic con Adzic e Bakola mezzali. Davanti, tridente leggero con Volpato a destra, Bowie centravanti e Laurienté a sinistra. Berardi potrebbe partire dalla panchina per poi subentrare. Non si registrano squalifiche note.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Helland, Heggem, Alhassane; Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli.

(4-2-3-1): Skorupski; Holm, Helland, Heggem, Alhassane; Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Volpato, Bowie, Laurienté.

Gli indisponibili di Bologna-Sassuolo

Capitolo assenti: nel Bologna pesano le defezioni di Orsolini e El Azzouzi, che riducono le rotazioni tra fascia e mediana. Nel Sassuolo l’infermeria è più affollata, soprattutto in difesa e in mezzo: out lungo termine Cande e Pieragnolo, ai box anche Walukiewicz e Boloca, oltre a Kone. Al momento non risultano squalificati.

Bologna – Orsolini (infortunio alla coscia), El Azzouzi (infortunio al bicipite femorale).

– (infortunio alla coscia), (infortunio al bicipite femorale). Sassuolo – Cande (rottura del legamento crociato anteriore), Walukiewicz (infortunio alla gamba), Boloca (infortunio al ginocchio), Kone (frattura della gamba), Pieragnolo (rottura del legamento crociato anteriore).

Le ultime partite giocate

Momento in chiaroscuro: il Bologna arriva da due scivoloni senza segnare, mentre il Sassuolo ha rialzato la testa piegando il Torino dopo il k.o. di Bergamo. Trend opposti che rendono il derby apertissimo.

Bologna

Bologna-Lazio 0-1; Atalanta-Bologna 1-0.

Sassuolo

Atalanta-Sassuolo 2-1; Sassuolo-Torino 2-1.

L’arbitro di Bologna-Sassuolo

La gara sarà diretta da Marco Di Bello. Assistenti Garzelli e Biffi, IV ufficiale Pairetto; al VAR Paterna con Del Giovane all’AVAR. Nel campionato 2026/27 Di Bello ha fin qui diretto 1 gara, fischiando 18 falli, senza assegnare rigori: 3 cartellini gialli, nessun rosso.

Informazioni interessanti sul match

Un derby che promette ritmo e trame offensive. Il Bologna ha costruito negli ultimi confronti una tradizione favorevole contro il Sassuolo e tende a trovare la via del gol con continuità contro i neroverdi. Dall’altra parte, la squadra di Sassuolo produce molto in termini di conclusioni, ma lontano da casa ha faticato a trasformare quantità in punti. Occhio ai dettagli: i rossoblù hanno concesso pochi tiri nelle prime due uscite, segnale di compattezza nonostante lo zero alla voce gol segnati; i neroverdi, invece, pressano alto e recuperano palla spesso nella metà campo avversaria. Tra gli uomini chiave, la qualità balistica di Berardi e la spinta sulle corsie: per i rossoblù spiccano i cross di Miranda, per i neroverdi la progressione di Laurienté. Sarà partita di duelli sulle fasce e transizioni: il primo gol potrebbe indirizzare l’inerzia.

Dopo un periodo complicato, il Bologna è imbattuto da sei incroci di Serie A contro il Sassuolo (3 vittorie, 3 pareggi).

è imbattuto da sei incroci di Serie A contro il (3 vittorie, 3 pareggi). Il Sassuolo non vince al Dall’Ara da tre trasferte: l’inerzia recente in Emilia pende verso i rossoblù.

non vince al da tre trasferte: l’inerzia recente in Emilia pende verso i rossoblù. Il Bologna ha segnato in 19 sfide consecutive di A contro il Sassuolo : una delle sue migliori strisce realizzative contro un singolo avversario.

ha segnato in 19 sfide consecutive di A contro il : una delle sue migliori strisce realizzative contro un singolo avversario. I neroverdi hanno interrotto la serie negativa battendo il Torino 2-1: ora cercano il bis che manca da marzo.

2-1: ora cercano il bis che manca da marzo. Avvio in salita per il Bologna : due sconfitte senza reti. In passato i rossoblù sono rimasti a secco nelle prime tre solo nel 2018/19.

: due sconfitte senza reti. In passato i rossoblù sono rimasti a secco nelle prime tre solo nel 2018/19. Il Sassuolo non vince da sette trasferte di A (2N, 5P) e ha perso le ultime tre: l’esterno campo resta un tabù recente.

non vince da sette trasferte di A (2N, 5P) e ha perso le ultime tre: l’esterno campo resta un tabù recente. Pressing alto e recuperi: i neroverdi sono tra le squadre con più palloni strappati nella trequarti offensiva; i rossoblù tra quelle che ne concedono meno.

Tiro e protezione dell’area: Sassuolo tra le squadre con più conclusioni tentate fin qui, Bologna tra quelle che ne concedono di meno.

tra quelle che ne concedono di meno. Berardi ha già timbrato il cartellino in 13 diverse stagioni con la stessa maglia in A: longevità da big.

ha già timbrato il cartellino in 13 diverse stagioni con la stessa maglia in A: longevità da big. Cross e qualità: Miranda è tra i difensori più produttivi per traversoni riusciti e occasioni create nel 2026.

Le statistiche stagionali di Bologna e Sassuolo

Numeri a confronto dopo due giornate: possesso medio Bologna 58,4% contro 44,9% del Sassuolo. Neroverdi più prolifici al tiro (30 conclusioni, 15 nello specchio) rispetto ai rossoblù (24 tiri, 8 in porta). Fase di non possesso: PPDA Bologna 12,6 (pressione più alta), Sassuolo 20,7. Reti: 0 fatte e 2 subite per i rossoblù; 3 fatte e 3 incassate per i neroverdi.

Sguardo ai singoli: nel Sassuolo hanno segnato Berardi, Volpato e Odenthal (1 a testa); in regia spiccano gli assist di Adzic e Leysen (1). Nel Bologna reti ancora all’asciutto; tra i più sanzionati Heggem e Cambiaghi (1 giallo). Per i neroverdi ammoniti Laurienté, Volpato e Matic (1). Clean sheet: Skorupski 0, Muric 0; nessun rosso finora.

Bologna Sassuolo Partite giocate 2 2 Vittorie 0 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 2 1 Gol fatti 0 3 Gol subiti 2 3 Possesso palla (%) 58,4 44,9 Tiri totali 24 30 Tiri in porta 8 15 PPDA 12,6 20,7 Cartellini gialli 4 3 Clean sheet 0 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Bologna-Sassuolo? Domenica 6 settembre 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Bologna-Sassuolo? Allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Chi è l’arbitro di Bologna-Sassuolo? Marco Di Bello; assistenti Garzelli–Biffi, IV Pairetto, VAR Paterna, AVAR Del Giovane.