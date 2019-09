Bologna sbanca tutto e vince il "Madunina"

I club più prestigiosi d'Europa si sono incontrati nella 32a edizione del torneo internazionale “Madunina”, appuntamento internazionale di chiusura della stagione di Ultimate Frisbee, che ha portato a Cernusco sul Naviglio ben 8 “Elite Team” in corsa per la Champions League nelle due divisioni Maschile e Femminile. In campo i maggiori rappresentanti di 5 Paesi Europei (Italia, Spagna, Svizzera, Germania e Belgio) si sono dati battaglia per aggiudicarsi il prestigioso Trofeo. Nella divisione maschile Bologna batte Berna (CH) in finale per 15 a 10, dopo aver vinto il proprio girone senza grosse difficoltà. La formazione Bolognese, per due volte di fila finalista in Champions League, si conferma squadra da battere in Europa. Copione simile ma solo nei piazzamenti nella divisione femminile, nella quale Bologna si è dovuta guadagnare l'accesso alla finale strappando vittorie di misura contro le rispettive avversarie, per poi superare nella Monaco di Baviera (DE) nella finalissima per 15 a 12.

Si conclude con grandi numeri e tantissimo spettacolo il torneo più longevo d'Italia, che chiude tradizionalmente la stagione agonistica internazionale. Contestualmente alle partite dei campioni europei i Donkeys di Cernusco – team di Serie A iscritto alla prossima stagione con 200 atleti e 7 team agonistici di tutte le età – hanno messo in scena un'intera giornata di "Open Day" dedicata ai giovanissimi con clinic e lezioni gratuite da parte degli Istruttori Federali, che hanno richiamato oltre 1.000 persone sul posto.

L'Ultimate Frisbee è lo sport di squadra che unisce fair play e spettacolarità, candidato ufficialmente alle Olimpiadi. Unica disciplina al mondo a prevedere l'auto-arbitraggio a tutti i livelli di competizione mondiale e la parità di genere, attraverso la presenza di una speciale divisione "Mista" nella quale competono contestualmente in campo uomini e donne.

SPORTAL.IT | 17-09-2019 12:03