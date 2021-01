Bologna: si allontana Lammers dell'Atalanta, ecco perché

L’Atalanta detta le condizioni per Sam Lammers, e il Bologna sembra defilarsi nella corsa all’attaccante olandese.

Gli orobici non stanno riuscendo a valorizzare fino in fondo l’ex PSV Eindhoven, chiuso da Zapata, dalla grande crescita di Muriel e dal ritorno a grandi livelli di Ilicic. Così, dopo aver intuito le sue potenzialità grazie alle splendide reti contro Cagliari e Napoli, hanno deciso di valutarne una partenza in prestito. Non, però, alle condizioni del Bologna.

Secondo quanto suggerito dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, la Dea punta a una semplice cessione in prestito secco, ma i felsinei tratterebbero solo in presenza di un diritto di riscatto che da Bergamo non intendono concedere. Non sembra quindi destinata a ripetersi l’operazione che permise ai rossoblù di ottenere in prestito e poi riscattare Riccardo Orsolini, proveniente nel gennaio 2018 proprio dall’Atalanta.

OMNISPORT | 12-01-2021 20:37