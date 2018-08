La stagione è appena cominciata e già arriva una brutta notizia per il Bologna, che perde l'attaccante Mattia Destro per uno stiramento del retto femorale.

I tempi di recupero sono di due settimane. Intanto i rossoblu di Filippo Inzaghi riposano dopo la vittoria per 2-0 sul Padova in Coppa Italia. La ripresa degli allenamenti è in programma martedì, in vista della partenza del campionato.

SPORTAL.IT | 13-08-2018 15:45