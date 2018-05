Si accavallano le voci sull'allenatore che prenderà il posto di Roberto Donadoni sulla panchina del Bologna. Oltre a Nicola, De Zerbi, Stroppa e Ventura, nelle ultime ore si è fatto largo il nome di Filippo Inzaghi, attuale tecnico del Venezia.

Il mister dei lagunari è impegnato nei playoff di Serie B: se i veneti non riuscissero a compiere l'impresa promozione, l'ex attaccante di Milan e Juventus balzerebbe in pole position per la sostituzione di Donadoni.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 06:50