Bologna, Thiago Motta può sostituire Italiano: un assist per la Juventus

La crisi senza fine del Bologna potrebbe condurre a un cambio di panchina: la dirigenza del club rossoblù sta infatti valutando la possibilità di sostituire Vincenzo Italiano con Thiago Motta. La Juventus monitora la situazione: il ritorno dell’italo-brasiliano in Emilia rappresenterebbe in un assist ai bianconeri.
La crisi del Bologna: Italiano rischia
Il Bologna sta pensando di separarsi da Vincenzo Italiano. A lanciare la notizia è Radio Radio, secondo cui il tecnico che ha condotto i rossoblù alla storica vittoria della Coppa Italia della scorsa stagione e a partecipare alla finale di Supercoppa Italiana (poi persa contro il Napoli) sarebbe a rischio esonero. Il club del presidente Joey Saputo starebbe valutando il cambio di panchina per provare a mettere fine alla clamorosa crisi di risultati che ha travolto i rossoblù proprio a partire dalla Supercoppa: dopo il torneo in Arabia il Bologna ha collezionato 5 sconfitte, 2 pareggi e una vittoria in campionato, precipitando dal 6° al 10° posto, a -11 punti dalla zona Europa.
L’ipotesi del ritorno di Thiago Motta
In caso di esonero di Italiano, il Bologna potrebbe riportare in panchina Thiago Motta, l’artefice nella stagione 2023/24 della storica qualificazione alla Champions League. Radio Radio al momento non riferisce però di contatti con l’allenatore italo-brasiliano, che ha lasciato un bel ricordo in gran parte della tifoseria rossoblù e la cui filosofia si sposa alla perfezione con quella dei vertici del club e del d.s. Giovanni Sartori. Vedremo come evolverà la situazione di Italiano nelle prossime ore: di sicuro il derby emiliano col Parma al Dall’Ara in programma domenica rappresenta un appuntamento chiave per il futuro dell’allenatore.
Juventus e Comolli alla finestra
La crisi del Bologna è seguita in queste ore con grande attenzione anche dalla Juventus, ma non per motivi di classifica: la squadra di Luciano Spalletti ha ormai un considerevole vantaggio di 15 punti sui rossoblù. Più che il tecnico toscano e i suoi giocatori, a interessarsi della crisi del Bologna è il d.g. Damien Comolli: l’eventuale ritorno di Thiago Motta in Emilia, infatti, rappresenterebbe una svolta estremamente positiva per le casse della Juventus.
L’assist alle casse dei bianconeri
Motta, esonerato nel marzo 2025 dalla Juventus, è infatti ancora sotto contratto con i bianconeri: l’accordo da 3,5 milioni di euro netti all’anno (circa 5,5 milioni lordi) scadrà soltanto a giugno 2027. I conti sono presto fatti: se Motta dovesse rescindere con la Juventus per firmare col Bologna, le casse del club bianconero risparmierebbero complessivamente oltre 8 milioni di euro di stipendi ancora da versare all’allenatore italo-brasiliano.
La somma sarebbe sottratta al monte ingaggi e potrebbe confluirebbe nel totale delle risorse da utilizzare per il prossimo calciomercato estivo.