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CALCIO SERIE A

Bologna-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna-Torino di Serie A 2026-27, 5a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

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Redazione

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BolognaTorino apre il sabato della 5a giornata di Serie A 2026-27: si gioca allo Stadio Renato Dall’Ara sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00. È uno scontro salvezza: i rossoblù sono 17° con 1 punto in 4 gare (1 pareggio, 3 sconfitte; 2 gol fatti, 5 subiti), i granata 15° con 3 punti (1 vittoria, 3 sconfitte; 4 gol segnati, 7 incassati). Il contesto pesa: serve uno scatto per allontanare la zona calda.


Probabili formazioni di Bologna-Torino

Il Bologna dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: Skorupski verso la conferma, linea a tre con Helland, Heggem, Theate. Corsie a Holm e Miranda, in mezzo Pobega e Ferguson. Sulla trequarti Bernardeschi e Cambiaghi a sostegno di Piccoli, ma Orsolini e Odgaard restano opzioni a gara in corso; Dovbyk è in dubbio. Il Torino potrebbe confermare il 5-3-2 con Perri leggermente avanti su Mascardi, terzetto Comert, Coco, Comuzzo; quinti Belghali e Cacciamani. In mediana Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim. Davanti Simeone con Vlasic, mentre Zapata resta opzione dalla panchina. Nessuno squalificato atteso.

  • Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Holm, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli.
  • Torino (5-3-2): Perri; Comert, Coco, Comuzzo; Belghali, Cacciamani; Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim; Simeone, Vlasic.

Gli indisponibili di Bologna-Torino

Nel Bologna resta da valutare Dovbyk (problema alla coscia), possibile forfait last minute, mentre un portiere di riserva come Gillier è out per un problema fisico. Nel Torino pesano le assenze in attacco: fuori Adams (inguine) e a lungo Pellegri (crociato), oltre a Israel (spalla). Rotazioni obbligate per dare equilibrio a reparto avanzato e corsie.

  • Bologna – Infortunati: Dovbyk (infortunio alla coscia, in dubbio), Gillier (problema fisico). Squalificati: nessuno.
  • Torino – Infortunati: Adams (infortunio all’inguine), Pellegri (lesione del legamento crociato), Israel (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento complicato per il Bologna, a secco di vittorie e con un solo pari raccolto. Il Torino alterna una preziosa vittoria esterna a passi falsi contro big: entrambe cercano continuità e concretezza sotto porta.

Bologna V: 0 N: 1 P: 3 GF: 2 GS: 5
Torino V: 1 N: 0 P: 3 GF: 4 GS: 7
  • Bologna: Bologna–Lazio 0-1; Atalanta–Bologna 1-0; Bologna–Sassuolo 2-2; Napoli–Bologna 1-0.
  • Torino: Torino–Milan 1-2; Sassuolo–Torino 2-1; Fiorentina–Torino 1-2; Torino–Roma 0-2.

L’arbitro di Bologna-Torino

Dirige il signor Marco Guida di Pompei. In questo campionato ha arbitrato 1 gara: 15 falli fischiati, 3 cartellini gialli, 0 rossi, nessun rigore concesso e ben 8 fuorigioco segnalati. Al VAR designato Santoro.

  • Arbitro: Guida
  • Assistenti: Baccini – Zanellati
  • IV: Allegretta
  • VAR: Santoro
  • AVAR: Camplone

Informazioni interessanti

Il confronto tra Bologna e Torino arriva in un momento delicato per entrambe: i rossoblù hanno raccolto appena un punto e faticano a capitalizzare la mole di gioco, con percentuali realizzative basse nonostante tanti tiri; i granata, invece, alternano squilli in trasferta a cadute interne, pagando qualche disattenzione difensiva. La tradizione recente sorride ai felsinei, imbattuti da sei incroci di A contro i piemontesi e forti di una lunga striscia senza k.o. al Dall’Ara contro i granata. Occhi su Bernardeschi, coinvolto in molte conclusioni senza trovare bonus, e sul tandem SimeoneVlasic, chiamato a sbloccarsi con continuità. La sfida tra pressing (più intenso nel Bologna) e ripartenze (Torino più verticale) potrebbe decidere gli equilibri: chi vincerà i duelli sulle corsie potrà indirizzare il match.

  • Il Bologna è imbattuto da sei gare di Serie A contro il Torino (4V, 2N); i granata non vincono dal 6 marzo 2023.
  • Al Dall’Ara il Bologna non perde con il Torino da 10 sfide di campionato (4V, 6N), striscia casalinga tra le più lunghe contro squadre attuali di A.
  • Avvio in salita per il Bologna: un punto nelle prime quattro partite stagionali per la quarta volta nella sua storia.
  • Dallo scorso dicembre i rossoblù hanno collezionato 10 k.o. interni in 16 gare di A, con 25 gol subiti: serve invertire la tendenza.
  • Solo due reti per il Bologna finora (entrambe col Sassuolo): fase realizzativa da riaccendere.
  • Per il Torino tre sconfitte nelle prime quattro: è una delle partenze più difficili della storia granata in A.
  • Percentuale realizzativa: Bologna ultima (3,6%), Torino in buona media (12%).
  • Tocchi in area: Torino ultimo (61) nelle prime quattro giornate; Bologna ottavo (105).
  • Bernardeschi ha partecipato a 14 tiri tra conclusioni e passaggi-chiave senza gol né assist: atteso lo strappo.
  • Simeone a secco da sei gare di A col Torino, ma contro il Bologna vanta già cinque centri in carriera.

Le statistiche stagionali di Bologna e Torino

Numeri a confronto: più possesso per il Bologna (55,1%) ma pochi gol (2) a fronte di 41 tiri; il Torino produce meno (25 tiri) ma capitalizza meglio (4 reti, conversione 16%). Pressione più alta dei rossoblù (PPDA 11,6 vs 16,0), granata più verticali e precisi al tiro (accuratezza 48% vs 36,6%). Disciplina: Bologna fin qui più sanzionato (8 gialli) dei granata (1).

Giocatori: marcatori BolognaPiccoli 1, Dovbyk 1; marcatori TorinoAdams 2, Comuzzo 1, Mandragora 1. Assist: Miranda 1 per il Bologna; nel Torino a quota 1 Belghali, Cacciamani, Gineitis, Comert. Cartellini: nessun rosso segnalato, gialli più numerosi nel Bologna. Clean sheet portieri: 0 per entrambi (gol subiti in ogni gara finora).

Bologna Torino
Partite giocate 4 4
Vittorie 0 1
Pareggi 1 0
Sconfitte 3 3
Gol segnati 2 4
Gol subiti 5 7
Possesso palla (%) 55.1 52.4
Tiri totali 41 25
Tiri in porta 15 12
Accuratezza tiri (%) 36.59 48.00
Conversione tiri in gol (%) 4.88 16.00
PPDA (pressing) 11.6 16.0
Ammonizioni 8 1
Clean sheet 0 0
Capocannoniere Piccoli 1 Adams 2
Top assist Miranda 1 Belghali 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Bologna-Torino e a che ora inizia?

Sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00.

Dove si gioca Bologna-Torino?

Allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Chi è l’arbitro di Bologna-Torino?

L’arbitro è Marco Guida di Pompei; assistenti Baccini e Zanellati, IV uomo Allegretta, VAR Santoro, AVAR Camplone.

Bologna-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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