Bologna-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna-Torino di Serie A 2026-27, 5a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

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Bologna–Torino apre il sabato della 5a giornata di Serie A 2026-27: si gioca allo Stadio Renato Dall’Ara sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00. È uno scontro salvezza: i rossoblù sono 17° con 1 punto in 4 gare (1 pareggio, 3 sconfitte; 2 gol fatti, 5 subiti), i granata 15° con 3 punti (1 vittoria, 3 sconfitte; 4 gol segnati, 7 incassati). Il contesto pesa: serve uno scatto per allontanare la zona calda.

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Probabili formazioni di Bologna-Torino

Il Bologna dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: Skorupski verso la conferma, linea a tre con Helland, Heggem, Theate. Corsie a Holm e Miranda, in mezzo Pobega e Ferguson. Sulla trequarti Bernardeschi e Cambiaghi a sostegno di Piccoli, ma Orsolini e Odgaard restano opzioni a gara in corso; Dovbyk è in dubbio. Il Torino potrebbe confermare il 5-3-2 con Perri leggermente avanti su Mascardi, terzetto Comert, Coco, Comuzzo; quinti Belghali e Cacciamani. In mediana Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim. Davanti Simeone con Vlasic, mentre Zapata resta opzione dalla panchina. Nessuno squalificato atteso.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Holm, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli.

(3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Holm, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. Torino (5-3-2): Perri; Comert, Coco, Comuzzo; Belghali, Cacciamani; Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim; Simeone, Vlasic.

Gli indisponibili di Bologna-Torino

Nel Bologna resta da valutare Dovbyk (problema alla coscia), possibile forfait last minute, mentre un portiere di riserva come Gillier è out per un problema fisico. Nel Torino pesano le assenze in attacco: fuori Adams (inguine) e a lungo Pellegri (crociato), oltre a Israel (spalla). Rotazioni obbligate per dare equilibrio a reparto avanzato e corsie.

Bologna – Infortunati: Dovbyk (infortunio alla coscia, in dubbio), Gillier (problema fisico). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio alla coscia, in dubbio), (problema fisico). Squalificati: nessuno. Torino – Infortunati: Adams (infortunio all’inguine), Pellegri (lesione del legamento crociato), Israel (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento complicato per il Bologna, a secco di vittorie e con un solo pari raccolto. Il Torino alterna una preziosa vittoria esterna a passi falsi contro big: entrambe cercano continuità e concretezza sotto porta.

Bologna V: 0 N: 1 P: 3 GF: 2 GS: 5 Torino V: 1 N: 0 P: 3 GF: 4 GS: 7

Bologna: Bologna–Lazio 0-1; Atalanta–Bologna 1-0; Bologna–Sassuolo 2-2; Napoli–Bologna 1-0.

Torino: Torino–Milan 1-2; Sassuolo–Torino 2-1; Fiorentina–Torino 1-2; Torino–Roma 0-2.

L’arbitro di Bologna-Torino

Dirige il signor Marco Guida di Pompei. In questo campionato ha arbitrato 1 gara: 15 falli fischiati, 3 cartellini gialli, 0 rossi, nessun rigore concesso e ben 8 fuorigioco segnalati. Al VAR designato Santoro.

Arbitro : Guida

: Guida Assistenti : Baccini – Zanellati

: Baccini – Zanellati IV : Allegretta

: Allegretta VAR : Santoro

: Santoro AVAR: Camplone

Informazioni interessanti

Il confronto tra Bologna e Torino arriva in un momento delicato per entrambe: i rossoblù hanno raccolto appena un punto e faticano a capitalizzare la mole di gioco, con percentuali realizzative basse nonostante tanti tiri; i granata, invece, alternano squilli in trasferta a cadute interne, pagando qualche disattenzione difensiva. La tradizione recente sorride ai felsinei, imbattuti da sei incroci di A contro i piemontesi e forti di una lunga striscia senza k.o. al Dall’Ara contro i granata. Occhi su Bernardeschi, coinvolto in molte conclusioni senza trovare bonus, e sul tandem Simeone–Vlasic, chiamato a sbloccarsi con continuità. La sfida tra pressing (più intenso nel Bologna) e ripartenze (Torino più verticale) potrebbe decidere gli equilibri: chi vincerà i duelli sulle corsie potrà indirizzare il match.

Il Bologna è imbattuto da sei gare di Serie A contro il Torino (4V, 2N); i granata non vincono dal 6 marzo 2023.

è imbattuto da sei gare di Serie A contro il (4V, 2N); i granata non vincono dal 6 marzo 2023. Al Dall’Ara il Bologna non perde con il Torino da 10 sfide di campionato (4V, 6N), striscia casalinga tra le più lunghe contro squadre attuali di A.

non perde con il da 10 sfide di campionato (4V, 6N), striscia casalinga tra le più lunghe contro squadre attuali di A. Avvio in salita per il Bologna : un punto nelle prime quattro partite stagionali per la quarta volta nella sua storia.

: un punto nelle prime quattro partite stagionali per la quarta volta nella sua storia. Dallo scorso dicembre i rossoblù hanno collezionato 10 k.o. interni in 16 gare di A, con 25 gol subiti: serve invertire la tendenza.

Solo due reti per il Bologna finora (entrambe col Sassuolo ): fase realizzativa da riaccendere.

finora (entrambe col ): fase realizzativa da riaccendere. Per il Torino tre sconfitte nelle prime quattro: è una delle partenze più difficili della storia granata in A.

tre sconfitte nelle prime quattro: è una delle partenze più difficili della storia granata in A. Percentuale realizzativa: Bologna ultima (3,6%), Torino in buona media (12%).

ultima (3,6%), in buona media (12%). Tocchi in area: Torino ultimo (61) nelle prime quattro giornate; Bologna ottavo (105).

ultimo (61) nelle prime quattro giornate; ottavo (105). Bernardeschi ha partecipato a 14 tiri tra conclusioni e passaggi-chiave senza gol né assist: atteso lo strappo.

ha partecipato a 14 tiri tra conclusioni e passaggi-chiave senza gol né assist: atteso lo strappo. Simeone a secco da sei gare di A col Torino, ma contro il Bologna vanta già cinque centri in carriera.

Le statistiche stagionali di Bologna e Torino

Numeri a confronto: più possesso per il Bologna (55,1%) ma pochi gol (2) a fronte di 41 tiri; il Torino produce meno (25 tiri) ma capitalizza meglio (4 reti, conversione 16%). Pressione più alta dei rossoblù (PPDA 11,6 vs 16,0), granata più verticali e precisi al tiro (accuratezza 48% vs 36,6%). Disciplina: Bologna fin qui più sanzionato (8 gialli) dei granata (1).

Giocatori: marcatori Bologna – Piccoli 1, Dovbyk 1; marcatori Torino – Adams 2, Comuzzo 1, Mandragora 1. Assist: Miranda 1 per il Bologna; nel Torino a quota 1 Belghali, Cacciamani, Gineitis, Comert. Cartellini: nessun rosso segnalato, gialli più numerosi nel Bologna. Clean sheet portieri: 0 per entrambi (gol subiti in ogni gara finora).

Bologna Torino Partite giocate 4 4 Vittorie 0 1 Pareggi 1 0 Sconfitte 3 3 Gol segnati 2 4 Gol subiti 5 7 Possesso palla (%) 55.1 52.4 Tiri totali 41 25 Tiri in porta 15 12 Accuratezza tiri (%) 36.59 48.00 Conversione tiri in gol (%) 4.88 16.00 PPDA (pressing) 11.6 16.0 Ammonizioni 8 1 Clean sheet 0 0 Capocannoniere Piccoli 1 Adams 2 Top assist Miranda 1 Belghali 1

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FAQ Quando si gioca Bologna-Torino e a che ora inizia? Sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Bologna-Torino? Allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Chi è l’arbitro di Bologna-Torino? L’arbitro è Marco Guida di Pompei; assistenti Baccini e Zanellati, IV uomo Allegretta, VAR Santoro, AVAR Camplone.