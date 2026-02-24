Bologna-Udinese, moviola: Var decisivo nel finale ma restano i dubbi, beffa per Zaniolo, l'arbitro non fischia mai

La prova dell’arbitro Marcenaro al Dall’Ara nel posticipo della 26esima giornata di A analizzata al microscopio, il fischietto ligure ne ha ammoniti 2

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Una volta si diceva “arbitraggio all’inglese” ma Marcenaro esagera nel lasciar giocare troppo, fischiando poco ed ammonendo ancor meno. Dubbi sul rigore decisivo, ecco cosa è successo al Dall’Ara.

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bologna-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ graziato Solet che frena fallosamente la ripartenza pericolosa di Joao Mario, ci stava il giallo ma Maresca non ammonirà nessuno per tutto il primo tempo nonostante il gioco ruvido delle due squadre. Al 28′ Ehizibue prende il tempo a Lucumi che stende in maniera netta l’esterno. Marcenaro fischia, ma non estrae nessun cartellino e anche dopo non fischia più niente l’arbitro che lascia giocare anche sui contatti che sembrano più duri.

Il rigore decisivo

Il primo giallo della gara arriva solo al 62′: è per Buksa per proteste. Al 63′ contrasto di gioco tra Vitik e Zaniolo; quest’ultimo viene colpito sul volto ed è costretto ad uscire sanguinante ma anche stavolta l’arbitro non prende provvedimenti. Al 68′ ancora Zaniolo vittima di un fallo da parte di Miranda, che stavolta viene ammonito. Al 72′ Errore di Karlstrom che entra in maniera ingenua su Castro al limite dell’area di rigore quando l’argentino era di spalle con tre uomini addosso. E’ fallo ma è dentro o fuori? Dopo un check del Var l’arbitro assegna il rigore che Bernardeschi realizza ma resta qualche dubbio, l’impressione è che il fallo sia iniziato fuori area. Dopo 6′ di recupero Bologna-Udinese finisce 1-0.

Chi è l’arbitro Marcenaro

Matteo Marcenaro, la scelta di Rocchi per Udinese-Bologna, è al suo quinto anno come arbitro di Serie A e nella scorsa stagione è stato promosso internazionale. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza. Ultima gara diretta in A Roma-Cagliari.

I precedenti con Bologna e Udinese

Con l’Udinese contava tre precedenti: Sassuolo-Udinese 1-1 della stagione 2022/23, Fiorentina-Udinese 1-2 della scorsa stagione e Udinese-Fiorentina 2-3 sempre della scorsa stagione. Tre anche le volte in cui aveva diretto il Bologna in Serie A, con due pareggi e una sconfitta.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti L.Rossi e Laghezza con Massimi IV uomo, Marini al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Buksa e Miranda.