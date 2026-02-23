Bologna-Udinese 1-0, pagelle: Bernardeschi decisivo, Zaniolo e Atta non pungono, Solet ko dopo cinque minuti

I felsinei tornano al successo interno che mancava da novembre: decide un calcio di rigore dell'ex Juventus e Fiorentina, per i friulani la terza sconfitta consecutiva

Il Bologna non vinceva in casa del 9 novembre contro il Napoli, l’Udinese incappa nella terza sconfitta consecutiva confermando il momento di enorme difficoltà. Finisce 1-0 per i rossoblù, che salgono all’ottavo posto in classifica. Decide Bernardeschi su rigore concesso grazie al Var per fallo su Castro.

Bologna-Udinese, primo tempo e tanta noia

Primo tempo molto equilibrato: meglio l’Udinese nella prima parte, friulani più cattivi nel pressing e attenti in difesa. Solet si fa male quasi subito, ma il Bologna non ne approfitta e le occasioni da gol latitano da entrambi i lati. Il 5-3-2 dell’Udinese è molto dinamico e solido, e i felsinei non riescono a trovare spazi.

Bernardeschi entra e la decide

Nel secondo tempo la partita si stappa, il Bologna sfiora il gol e l’Udinese prova a rispondere. Italiano cambia tutto l’attacco, Runiajc risponde inserendo Ekkellenkamp che a sorpresa non era partito titolare. Poi alla mezz’ora il Var vede che il fallo di Karlstrom su Castro è in area, Bernardeschi va sul dischetto e scaraventa in rete. Bologna avanti, l’Udinese passa al 4-4-2 e prova ad accelerare, Gueye impegna Skorupski e Zaniolo scarica un sinistro sull’esterno della rete. L’assedio finale dei friulani non sortisce effetti, il Bologna resiste e porta a casa tre punti pesantissimi.

Le pagelle del Bologna

Skorupski 6,5 Impegnato per la prima volta all’80’, risponde presente: molto attento anche in altre circostanze quando l’Udinese prova il tutto per tutto

Impegnato per la prima volta all’80’, risponde presente: molto attento anche in altre circostanze quando l’Udinese prova il tutto per tutto Joao Mario 6 Si vede che ha voglia di giocare: molto intraprendente, partecipa bene al gioco anche se Zemura a volte lo mette in difficoltà

Si vede che ha voglia di giocare: molto intraprendente, partecipa bene al gioco anche se Zemura a volte lo mette in difficoltà Vitik 6,5 Attento su Buksa, non gli lascia mai spazio

Attento su Buksa, non gli lascia mai spazio Lucumi 6,5 Zaniolo lo porta spesso fuori posizione, qualche errore tecnico e di irruenza ma nel complesso se la cava: nel finale smorza un tiro di Zaniolo che poteva valere l’1-1

Zaniolo lo porta spesso fuori posizione, qualche errore tecnico e di irruenza ma nel complesso se la cava: nel finale smorza un tiro di Zaniolo che poteva valere l’1-1 Miranda 6 I quinti del Bologna si schiacciano molto, dunque i terzini rossoblù hanno spazio per impostare. Lui non si fa pregare, ma Ehizibue ogni tanto gli va via. Esce per un problema muscolare

I quinti del Bologna si schiacciano molto, dunque i terzini rossoblù hanno spazio per impostare. Lui non si fa pregare, ma Ehizibue ogni tanto gli va via. Esce per un problema muscolare Freuler 6 Pendolino preciso e attento, quelli dell’Udinese lo impegnano a fondo ma lui non si fa mettere sotto

Pendolino preciso e attento, quelli dell’Udinese lo impegnano a fondo ma lui non si fa mettere sotto Pobega 5,5 Duella con Piotrowski, non trova spazi in avanti da aggredire

Duella con Piotrowski, non trova spazi in avanti da aggredire Orsolini 5 Non riesce a trovare lo spunto, Zemura gli monta una guardia spietata. Nel secondo tempo sbuccia il pallone che poteva valere l’1-0

Non riesce a trovare lo spunto, Zemura gli monta una guardia spietata. Nel secondo tempo sbuccia il pallone che poteva valere l’1-0 Sohm 5,5 Italiano lo mette sulle tracce di Atta, Karlstrom gli lascia poco spazio quando ha palla. Tutto sommato impalpabile

Italiano lo mette sulle tracce di Atta, Karlstrom gli lascia poco spazio quando ha palla. Tutto sommato impalpabile Rowe 5,5 Ehizibue in avvio lo soffre, qualche spunto nteressante, cerca di dare elettricità, ma non conclude nulla di buono

Ehizibue in avvio lo soffre, qualche spunto nteressante, cerca di dare elettricità, ma non conclude nulla di buono Castro 6,5 Molto pimpante, costringe tutta la difesa dell’Udinese a venirgli dietro e prova più volte la conclusione senza fortuna. Si procura il rigore, e in una partita bloccata è un grande merito

Sostituti

Bernardeschi 7 Si connette subito alla squadra, non sbaglia il rigore e fa altre cose illuminanti

Si connette subito alla squadra, non sbaglia il rigore e fa altre cose illuminanti Cambiaghi 5 Non fa meglio di Rowe, anzi

Non fa meglio di Rowe, anzi Moro 6 Entra e cerca di dare ordine alla manovra

Entra e cerca di dare ordine alla manovra Zortea sv

Dallinga sv

Le pagelle dell’Udinese

Okoye 6 Primo tempo con una sola parata su Pobega, non ha altro lavoro da svolgere

Primo tempo con una sola parata su Pobega, non ha altro lavoro da svolgere Kabasele 6 Spazza tutto quello che gli capita a tiro, palloni e avversari che siano. Non sempre ortodosso, ma comunque efficace

Spazza tutto quello che gli capita a tiro, palloni e avversari che siano. Non sempre ortodosso, ma comunque efficace Kristensen 6,5 Sempre attento nelle chiusure

Sempre attento nelle chiusure Solet sv Si fa male subito, costretto a uscire

Si fa male subito, costretto a uscire Ehizibue 6 Scontri duri con Rowe che spesso lo beffa, lui si rifà mettendo in difficoltà Miranda

Scontri duri con Rowe che spesso lo beffa, lui si rifà mettendo in difficoltà Miranda Piotrowski 6 Attento su Pobega, bel duello che finisce sostanzialmente pari. Tanto fosforo, anche se non ha certo il piede di Ekkellenkamp.

Attento su Pobega, bel duello che finisce sostanzialmente pari. Tanto fosforo, anche se non ha certo il piede di Ekkellenkamp. Karlstrom 5 Provoca il rigore con un intervento imprudente, fino a quel momento non aveva fatto male

Provoca il rigore con un intervento imprudente, fino a quel momento non aveva fatto male Atta 6 Qualche buona giocata, prova a fuggire dalla guardia spietata di Shom. Aiuta molto Zemura su Orsolini, restituisce la solita sensazione di indolenza, tipica di chi potrebbe fare molto di più ma non ne ha molta voglia

Qualche buona giocata, prova a fuggire dalla guardia spietata di Shom. Aiuta molto Zemura su Orsolini, restituisce la solita sensazione di indolenza, tipica di chi potrebbe fare molto di più ma non ne ha molta voglia Zemura 6,5 Non si fa mai saltare da Orsolini né da Joao Mario. Non disdegna di scatenare la sua velocità. Gran salvataggio in avvio di ripresa, l’ingresso di Bernardeschi non gli semplifica la vita

Non si fa mai saltare da Orsolini né da Joao Mario. Non disdegna di scatenare la sua velocità. Gran salvataggio in avvio di ripresa, l’ingresso di Bernardeschi non gli semplifica la vita Zaniolo 6 Cerca di non dare punti di riferimento, Lucumi si arrangia come può. Un paio di colpi di tacco illuminanti, un lancio in stile Totti, qualche sceneggiata di troppo e un gran tiro di poco fuori

Cerca di non dare punti di riferimento, Lucumi si arrangia come può. Un paio di colpi di tacco illuminanti, un lancio in stile Totti, qualche sceneggiata di troppo e un gran tiro di poco fuori Buksa 5 Vitik si dimostra avversario difficile da superare, lui non fa niente per metterlo in difficoltà

Sostituti

Bertola 6,5 Entra quasi subito, non ha l’intraprendenza di Solet ma tiene bene la posizione e non si fa mai sorprendere

Entra quasi subito, non ha l’intraprendenza di Solet ma tiene bene la posizione e non si fa mai sorprendere Ekkellenkamp 5,5 A sorpresa in panchina, non trova il tempo per incidere

A sorpresa in panchina, non trova il tempo per incidere Zarraga 5,5 Non incide a destra

Non incide a destra Gueye 6 Entra e impegna subito Skorupski, forse meritava di entrare prima

La pagella dell’arbitro

Marcenaro 5,5 Manca un giallo a Miranda, nel secondo tempo gli animi si scaldano e non sempre riesce a tenere in pugno la partita. Il Var lo aiuta in occasione del rigore