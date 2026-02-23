Bologna-Udinese 1-0, pagelle: Bernardeschi decisivo, Zaniolo e Atta non pungono, Solet ko dopo cinque minuti

Il Bologna non vinceva in casa del 9 novembre contro il Napoli, l’Udinese incappa nella terza sconfitta consecutiva confermando il momento di enorme difficoltà. Finisce 1-0 per i rossoblù, che salgono all’ottavo posto in classifica. Decide Bernardeschi su rigore concesso grazie al Var per fallo su Castro.
Bologna-Udinese, primo tempo e tanta noia
Primo tempo molto equilibrato: meglio l’Udinese nella prima parte, friulani più cattivi nel pressing e attenti in difesa. Solet si fa male quasi subito, ma il Bologna non ne approfitta e le occasioni da gol latitano da entrambi i lati. Il 5-3-2 dell’Udinese è molto dinamico e solido, e i felsinei non riescono a trovare spazi.
Bernardeschi entra e la decide
Nel secondo tempo la partita si stappa, il Bologna sfiora il gol e l’Udinese prova a rispondere. Italiano cambia tutto l’attacco, Runiajc risponde inserendo Ekkellenkamp che a sorpresa non era partito titolare. Poi alla mezz’ora il Var vede che il fallo di Karlstrom su Castro è in area, Bernardeschi va sul dischetto e scaraventa in rete. Bologna avanti, l’Udinese passa al 4-4-2 e prova ad accelerare, Gueye impegna Skorupski e Zaniolo scarica un sinistro sull’esterno della rete. L’assedio finale dei friulani non sortisce effetti, il Bologna resiste e porta a casa tre punti pesantissimi.
Le pagelle del Bologna
- Skorupski 6,5 Impegnato per la prima volta all’80’, risponde presente: molto attento anche in altre circostanze quando l’Udinese prova il tutto per tutto
- Joao Mario 6 Si vede che ha voglia di giocare: molto intraprendente, partecipa bene al gioco anche se Zemura a volte lo mette in difficoltà
- Vitik 6,5 Attento su Buksa, non gli lascia mai spazio
- Lucumi 6,5 Zaniolo lo porta spesso fuori posizione, qualche errore tecnico e di irruenza ma nel complesso se la cava: nel finale smorza un tiro di Zaniolo che poteva valere l’1-1
- Miranda 6 I quinti del Bologna si schiacciano molto, dunque i terzini rossoblù hanno spazio per impostare. Lui non si fa pregare, ma Ehizibue ogni tanto gli va via. Esce per un problema muscolare
- Freuler 6 Pendolino preciso e attento, quelli dell’Udinese lo impegnano a fondo ma lui non si fa mettere sotto
- Pobega 5,5 Duella con Piotrowski, non trova spazi in avanti da aggredire
- Orsolini 5 Non riesce a trovare lo spunto, Zemura gli monta una guardia spietata. Nel secondo tempo sbuccia il pallone che poteva valere l’1-0
- Sohm 5,5 Italiano lo mette sulle tracce di Atta, Karlstrom gli lascia poco spazio quando ha palla. Tutto sommato impalpabile
- Rowe 5,5 Ehizibue in avvio lo soffre, qualche spunto nteressante, cerca di dare elettricità, ma non conclude nulla di buono
- Castro 6,5 Molto pimpante, costringe tutta la difesa dell’Udinese a venirgli dietro e prova più volte la conclusione senza fortuna. Si procura il rigore, e in una partita bloccata è un grande merito
Sostituti
- Bernardeschi 7 Si connette subito alla squadra, non sbaglia il rigore e fa altre cose illuminanti
- Cambiaghi 5 Non fa meglio di Rowe, anzi
- Moro 6 Entra e cerca di dare ordine alla manovra
- Zortea sv
- Dallinga sv
Le pagelle dell’Udinese
- Okoye 6 Primo tempo con una sola parata su Pobega, non ha altro lavoro da svolgere
- Kabasele 6 Spazza tutto quello che gli capita a tiro, palloni e avversari che siano. Non sempre ortodosso, ma comunque efficace
- Kristensen 6,5 Sempre attento nelle chiusure
- Solet sv Si fa male subito, costretto a uscire
- Ehizibue 6 Scontri duri con Rowe che spesso lo beffa, lui si rifà mettendo in difficoltà Miranda
- Piotrowski 6 Attento su Pobega, bel duello che finisce sostanzialmente pari. Tanto fosforo, anche se non ha certo il piede di Ekkellenkamp.
- Karlstrom 5 Provoca il rigore con un intervento imprudente, fino a quel momento non aveva fatto male
- Atta 6 Qualche buona giocata, prova a fuggire dalla guardia spietata di Shom. Aiuta molto Zemura su Orsolini, restituisce la solita sensazione di indolenza, tipica di chi potrebbe fare molto di più ma non ne ha molta voglia
- Zemura 6,5 Non si fa mai saltare da Orsolini né da Joao Mario. Non disdegna di scatenare la sua velocità. Gran salvataggio in avvio di ripresa, l’ingresso di Bernardeschi non gli semplifica la vita
- Zaniolo 6 Cerca di non dare punti di riferimento, Lucumi si arrangia come può. Un paio di colpi di tacco illuminanti, un lancio in stile Totti, qualche sceneggiata di troppo e un gran tiro di poco fuori
- Buksa 5 Vitik si dimostra avversario difficile da superare, lui non fa niente per metterlo in difficoltà
Sostituti
- Bertola 6,5 Entra quasi subito, non ha l’intraprendenza di Solet ma tiene bene la posizione e non si fa mai sorprendere
- Ekkellenkamp 5,5 A sorpresa in panchina, non trova il tempo per incidere
- Zarraga 5,5 Non incide a destra
- Gueye 6 Entra e impegna subito Skorupski, forse meritava di entrare prima
La pagella dell’arbitro
Marcenaro 5,5 Manca un giallo a Miranda, nel secondo tempo gli animi si scaldano e non sempre riesce a tenere in pugno la partita. Il Var lo aiuta in occasione del rigore