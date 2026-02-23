Bologna-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna-Udinese di Serie A 2025-26, 26a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto

Bologna–Udinese accende la 26a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Renato Dall’Ara lunedì 23 febbraio 2026 alle 20.45. È un incrocio di metà classifica dal peso specifico notevole: i rossoblù sono 10° con 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte; 34 gol segnati, 32 subiti), i friulani 11° a quota 32 (9 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 28 gol fatti, 38 incassati). Gara spartiacque tra chi vuole rilanciarsi verso l’Europa e chi cerca stabilità lontano dalla zona calda.

Probabili formazioni

Al Dall’Ara si va verso un confronto di stili: Bologna in probabile 4-2-3-1 con Skorupski a guidare da dietro e corsie presidiate da Neto Lopes e Miranda; in mezzo la coppia dovrebbe essere Moro–Freuler per equilibrio e pulizia. Sulla trequarti Bernardeschi potrebbe partire da destra, con Sohm tra le linee e Rowe a piede invertito; davanti Dallinga favorito, ma l’opzione Odgaard o Castro non è da escludere a gara in corso. Attenzione alle defezioni: fuori Lykogiannis, mentre Pobega resta in dubbio e potrebbe essere gestito. Udinese dovrebbe confermare il 3-4-2-1: terzetto Bertola–Kristensen–Kabasele, quinti Ehizibue e Zemura, cerniera Miller–Karlström; tra le linee ballottaggio Ekkelenkamp/Zaniolo accanto a Atta, con Bayo riferimento centrale. Out Kamara, Solet e Davis.

Le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski ; Neto Lopes , Vitík , Lucumí , Miranda ; Moro , Freuler ; Bernardeschi , Sohm , Rowe ; Dallinga V:Sport

(4-2-3-1): ; , , , ; , ; , , ; Udinese (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Kabasele; Ehizibue, Miller, Karlström, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Bayo V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: in casa Bologna pesa lo stop di Lykogiannis, mentre Pobega è segnalato in dubbio e difficilmente verrà forzato dall’inizio. Nella Udinese gli infortuni di Kamara e Solet limitano le rotazioni in difesa, con Davis out in avanti: un quadro che potrebbe incidere sulle scelte dalla panchina.

Bologna : Lykogiannis (problema al bicipite femorale), Pobega (infortunio muscolare, in dubbio)

: (problema al bicipite femorale), (infortunio muscolare, in dubbio) Udinese: Kamara (infortunio al piede), Davis (infortunio all’inguine), Solet (infortunio all’inguine)

Le ultime partite giocate

Momenti differenti: il Bologna ha interrotto a Torino una serie negativa e cerca continuità; l’Udinese alterna colpi esterni a scivoloni recenti, con rendimento altalenante. Ritmi e concentrazione nei primi 15’ potrebbero indirizzare l’inerzia.

Bologna ko ko ko ko ok Udinese ko ok ok ko ko

Nelle ultime 5 il Bologna ha totalizzato 3 punti; l’Udinese ne ha raccolti 6. Dettaglio risultati:

Bologna

Bologna-Fiorentina 1-2; Genoa-Bologna 3-2; Bologna-Milan 0-3; Bologna-Parma 0-1; Torino-Bologna 1-2.

Udinese

Udinese-Inter 0-1; Verona-Udinese 1-3; Udinese-Roma 1-0; Lecce-Udinese 2-1; Udinese-Sassuolo 1-2.

L’arbitro di Bologna-Udinese

Arbitra Matteo Marcenaro, con Rossi L. e Laghezza assistenti, IV uomo Massimi, VAR Marini, AVAR Sozza. In questo campionato Marcenaro ha diretto 9 gare, fischiando 240 falli, con 41 gialli (media 4.6 a partita), 1 rosso e 1 rigore concesso: metro di giudizio tendenzialmente costante, attenzione ai contatti in mezzo al campo.

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Rossi L. – Laghezza

IV: Massimi

VAR: Marini

AVAR: Sozza

Informazioni interessanti sul match

Il precedente di andata (3-0 per il Bologna) racconta di un confronto che i rossoblù potrebbero ribadire anche al ritorno, puntando a un doppio successo stagionale che in epoca tre punti si è visto solo due volte. Al Dall’Ara il recente storico parla spesso la lingua dell’equilibrio, con pareggi in serie. La squadra di casa prova a riaccendere il motore dopo il colpo di Torino, ma deve scrollarsi di dosso il trend interno negativo. L’Udinese lontano da casa concede poco al pari ma oscilla tra colpi e cadute, e soffre l’avvio: nei primi quarti d’ora ha subito diverse reti. Occhio ai protagonisti: Bernardeschi ha già colpito i friulani all’andata; Orsolini con l’Udinese ha spesso lasciato il segno; dietro, il momento realizzativo di Solet aveva acceso la striscia bianconera prima dell’alt: dettagli che possono spostare inerzia e piani partita.

Dopo il 3-0 dell’andata, il Bologna può firmare il “double” stagionale contro l’ Udinese per la terza volta nell’era dei tre punti; senza subire gol sarebbe un bis riuscito solo nel 1951/52.

può firmare il “double” stagionale contro l’ per la terza volta nell’era dei tre punti; senza subire gol sarebbe un bis riuscito solo nel 1951/52. Al Dall’Ara le ultime due sfide tra le squadre sono finite in parità; in generale, 5 pareggi nelle più recenti 6 gare a Bologna.

le ultime due sfide tra le squadre sono finite in parità; in generale, 5 pareggi nelle più recenti 6 gare a Bologna. Il Bologna , reduce dal 2-1 di Torino, insegue due vittorie di fila per la prima volta da novembre (serie allora chiusa proprio contro l’ Udinese ).

, reduce dal 2-1 di Torino, insegue due vittorie di fila per la prima volta da novembre (serie allora chiusa proprio contro l’ ). Rossoblù con quattro ko interni consecutivi in campionato: il quinto sarebbe evento rarissimo, visto solo tra febbraio e aprile 1991.

L’ Udinese arriva da due sconfitte dopo due successi: evitare il terzo ko di fila è la priorità dei friulani.

arriva da due sconfitte dopo due successi: evitare il terzo ko di fila è la priorità dei friulani. In trasferta l’ Udinese ha pareggiato una sola volta nelle ultime 17 gare di campionato (6V, 10P), con appena due clean sheet nel periodo.

ha pareggiato una sola volta nelle ultime 17 gare di campionato (6V, 10P), con appena due clean sheet nel periodo. Friulani vulnerabili nei primi 15’: tra le peggiori difese a inizio gara; il Bologna invece non ha ancora segnato nel primo quarto d’ora in questo torneo.

invece non ha ancora segnato nel primo quarto d’ora in questo torneo. Bernardeschi ha timbrato all’andata e potrebbe incidere di nuovo: tre gol ai friulani in A, meglio solo al cospetto del Cagliari.

ha timbrato all’andata e potrebbe incidere di nuovo: tre gol ai friulani in A, meglio solo al cospetto del Cagliari. Orsolini , primo gol in Serie A proprio contro l’ Udinese nel 2018, vanta 7 partecipazioni rete contro i bianconeri (3 gol + 4 assist).

, primo gol in Serie A proprio contro l’ nel 2018, vanta 7 partecipazioni rete contro i bianconeri (3 gol + 4 assist). Solet era a segno da due gare consecutive: per un difensore dell’Udinese il tris sarebbe stato primato nell’era dei tre punti.

Le statistiche stagionali di Bologna e Udinese

Numeri a confronto: il Bologna segna di più (34 a 28) e difende meglio (32 subiti contro 38), gestendo anche più palla (54.8% vs 45.6%). L’Udinese risponde con una precisione al tiro leggermente superiore (43% vs 40.16%) e fisicità nei duelli. Rossoblù più efficaci nei cross (28.46% a 21.88%) e con PPDA più aggressivo (11.1 vs 11.8). Clean sheet: 6 Bologna, 5 Udinese.

Giocatori chiave: nel Bologna i migliori marcatori sono Orsolini e Castro (7), con Holm e Cambiaghi top assist a quota 4. Portieri: Skorupski 3 clean sheet, Ravaglia 2. Ammoniti: Miranda 5; espulsioni a quota 1 per Skorupski, Heggem, Pobega e Holm. Nell’Udinese spiccano Davis (7 gol) e Zaniolo (5), con Atta a 3 assist; tra i portieri, Okoye vanta 4 clean sheet (1 per Sava). Più ammonito: Zaniolo (5); un rosso per Okoye.

Bologna Udinese Partite giocate 25 25 Vittorie 9 9 Pareggi 6 5 Sconfitte 10 11 Gol fatti 34 28 Gol subiti 32 38 Clean sheet 6 5 Possesso palla % 54.8 45.6 Precisione passaggi % 82.53 79.95 PPDA 11.1 11.8 Tiri totali 249 207 Tiri in porta 100 89 Corner 117 112 Cartellini gialli 48 47 Cartellini rossi 5 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Bologna-Udinese? Lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Bologna-Udinese? Allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Chi è l’arbitro di Bologna-Udinese? Matteo Marcenaro; assistenti Rossi L. e Laghezza; IV uomo Massimi; VAR Marini; AVAR Sozza.