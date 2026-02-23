Bologna-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna–Udinese accende la 26a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Renato Dall’Ara lunedì 23 febbraio 2026 alle 20.45. È un incrocio di metà classifica dal peso specifico notevole: i rossoblù sono 10° con 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte; 34 gol segnati, 32 subiti), i friulani 11° a quota 32 (9 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 28 gol fatti, 38 incassati). Gara spartiacque tra chi vuole rilanciarsi verso l’Europa e chi cerca stabilità lontano dalla zona calda.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Bologna-Udinese
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Bologna e Udinese
Probabili formazioni
Al Dall’Ara si va verso un confronto di stili: Bologna in probabile 4-2-3-1 con Skorupski a guidare da dietro e corsie presidiate da Neto Lopes e Miranda; in mezzo la coppia dovrebbe essere Moro–Freuler per equilibrio e pulizia. Sulla trequarti Bernardeschi potrebbe partire da destra, con Sohm tra le linee e Rowe a piede invertito; davanti Dallinga favorito, ma l’opzione Odgaard o Castro non è da escludere a gara in corso. Attenzione alle defezioni: fuori Lykogiannis, mentre Pobega resta in dubbio e potrebbe essere gestito. Udinese dovrebbe confermare il 3-4-2-1: terzetto Bertola–Kristensen–Kabasele, quinti Ehizibue e Zemura, cerniera Miller–Karlström; tra le linee ballottaggio Ekkelenkamp/Zaniolo accanto a Atta, con Bayo riferimento centrale. Out Kamara, Solet e Davis.
Le probabili formazioni:
- Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Neto Lopes, Vitík, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Dallinga V:Sport
- Udinese (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Kabasele; Ehizibue, Miller, Karlström, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Bayo V:Sport
Gli indisponibili
Capitolo assenze: in casa Bologna pesa lo stop di Lykogiannis, mentre Pobega è segnalato in dubbio e difficilmente verrà forzato dall’inizio. Nella Udinese gli infortuni di Kamara e Solet limitano le rotazioni in difesa, con Davis out in avanti: un quadro che potrebbe incidere sulle scelte dalla panchina.
- Bologna: Lykogiannis (problema al bicipite femorale), Pobega (infortunio muscolare, in dubbio)
- Udinese: Kamara (infortunio al piede), Davis (infortunio all’inguine), Solet (infortunio all’inguine)
Le ultime partite giocate
Momenti differenti: il Bologna ha interrotto a Torino una serie negativa e cerca continuità; l’Udinese alterna colpi esterni a scivoloni recenti, con rendimento altalenante. Ritmi e concentrazione nei primi 15’ potrebbero indirizzare l’inerzia.
|Bologna
|ko
|ko
|ko
|ko
|ok
|Udinese
|ko
|ok
|ok
|ko
|ko
Nelle ultime 5 il Bologna ha totalizzato 3 punti; l’Udinese ne ha raccolti 6. Dettaglio risultati:
- Bologna
Bologna-Fiorentina 1-2; Genoa-Bologna 3-2; Bologna-Milan 0-3; Bologna-Parma 0-1; Torino-Bologna 1-2.
- Udinese
Udinese-Inter 0-1; Verona-Udinese 1-3; Udinese-Roma 1-0; Lecce-Udinese 2-1; Udinese-Sassuolo 1-2.
L’arbitro di Bologna-Udinese
Arbitra Matteo Marcenaro, con Rossi L. e Laghezza assistenti, IV uomo Massimi, VAR Marini, AVAR Sozza. In questo campionato Marcenaro ha diretto 9 gare, fischiando 240 falli, con 41 gialli (media 4.6 a partita), 1 rosso e 1 rigore concesso: metro di giudizio tendenzialmente costante, attenzione ai contatti in mezzo al campo.
- Arbitro: Marcenaro
- Assistenti: Rossi L. – Laghezza
- IV: Massimi
- VAR: Marini
- AVAR: Sozza
Informazioni interessanti sul match
Il precedente di andata (3-0 per il Bologna) racconta di un confronto che i rossoblù potrebbero ribadire anche al ritorno, puntando a un doppio successo stagionale che in epoca tre punti si è visto solo due volte. Al Dall’Ara il recente storico parla spesso la lingua dell’equilibrio, con pareggi in serie. La squadra di casa prova a riaccendere il motore dopo il colpo di Torino, ma deve scrollarsi di dosso il trend interno negativo. L’Udinese lontano da casa concede poco al pari ma oscilla tra colpi e cadute, e soffre l’avvio: nei primi quarti d’ora ha subito diverse reti. Occhio ai protagonisti: Bernardeschi ha già colpito i friulani all’andata; Orsolini con l’Udinese ha spesso lasciato il segno; dietro, il momento realizzativo di Solet aveva acceso la striscia bianconera prima dell’alt: dettagli che possono spostare inerzia e piani partita.
- Dopo il 3-0 dell’andata, il Bologna può firmare il “double” stagionale contro l’Udinese per la terza volta nell’era dei tre punti; senza subire gol sarebbe un bis riuscito solo nel 1951/52.
- Al Dall’Ara le ultime due sfide tra le squadre sono finite in parità; in generale, 5 pareggi nelle più recenti 6 gare a Bologna.
- Il Bologna, reduce dal 2-1 di Torino, insegue due vittorie di fila per la prima volta da novembre (serie allora chiusa proprio contro l’Udinese).
- Rossoblù con quattro ko interni consecutivi in campionato: il quinto sarebbe evento rarissimo, visto solo tra febbraio e aprile 1991.
- L’Udinese arriva da due sconfitte dopo due successi: evitare il terzo ko di fila è la priorità dei friulani.
- In trasferta l’Udinese ha pareggiato una sola volta nelle ultime 17 gare di campionato (6V, 10P), con appena due clean sheet nel periodo.
- Friulani vulnerabili nei primi 15’: tra le peggiori difese a inizio gara; il Bologna invece non ha ancora segnato nel primo quarto d’ora in questo torneo.
- Bernardeschi ha timbrato all’andata e potrebbe incidere di nuovo: tre gol ai friulani in A, meglio solo al cospetto del Cagliari.
- Orsolini, primo gol in Serie A proprio contro l’Udinese nel 2018, vanta 7 partecipazioni rete contro i bianconeri (3 gol + 4 assist).
- Solet era a segno da due gare consecutive: per un difensore dell’Udinese il tris sarebbe stato primato nell’era dei tre punti.
Le statistiche stagionali di Bologna e Udinese
Numeri a confronto: il Bologna segna di più (34 a 28) e difende meglio (32 subiti contro 38), gestendo anche più palla (54.8% vs 45.6%). L’Udinese risponde con una precisione al tiro leggermente superiore (43% vs 40.16%) e fisicità nei duelli. Rossoblù più efficaci nei cross (28.46% a 21.88%) e con PPDA più aggressivo (11.1 vs 11.8). Clean sheet: 6 Bologna, 5 Udinese.
Giocatori chiave: nel Bologna i migliori marcatori sono Orsolini e Castro (7), con Holm e Cambiaghi top assist a quota 4. Portieri: Skorupski 3 clean sheet, Ravaglia 2. Ammoniti: Miranda 5; espulsioni a quota 1 per Skorupski, Heggem, Pobega e Holm. Nell’Udinese spiccano Davis (7 gol) e Zaniolo (5), con Atta a 3 assist; tra i portieri, Okoye vanta 4 clean sheet (1 per Sava). Più ammonito: Zaniolo (5); un rosso per Okoye.
|Bologna
|Udinese
|Partite giocate
|25
|25
|Vittorie
|9
|9
|Pareggi
|6
|5
|Sconfitte
|10
|11
|Gol fatti
|34
|28
|Gol subiti
|32
|38
|Clean sheet
|6
|5
|Possesso palla %
|54.8
|45.6
|Precisione passaggi %
|82.53
|79.95
|PPDA
|11.1
|11.8
|Tiri totali
|249
|207
|Tiri in porta
|100
|89
|Corner
|117
|112
|Cartellini gialli
|48
|47
|Cartellini rossi
|5
|1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Bologna-Udinese?
-
Lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Bologna-Udinese?
-
Allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna.
- Chi è l’arbitro di Bologna-Udinese?
-
Matteo Marcenaro; assistenti Rossi L. e Laghezza; IV uomo Massimi; VAR Marini; AVAR Sozza.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.