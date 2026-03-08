Bologna-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna-Verona di Serie A 2025-26, 28a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime gare e statistiche a confronto

Bologna–Verona accende la 28a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 8 marzo 2026 alle 15.00 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. I rossoblù sono all’8° posto con 39 punti (11 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte; 36 gol fatti, 32 subiti), mentre gli scaligeri arrancano al 19° posto con 15 punti (2 vittorie, 9 pareggi, 16 sconfitte; 20 gol segnati, 48 incassati). Sfida da trappola: per il Bologna punti pesanti in chiave Europa, per il Verona gara cruciale nella corsa salvezza.

Probabili formazioni di Bologna-Verona

Verso il fischio d’inizio, il Bologna dovrebbe confermare il 4-3-3: out lo squalificato Freuler, mediana affidata a Moro e Ferguson con l’opzione Sohm per fisicità. Dietro, ballottaggio sulle corsie ma De Silvestri e Zortea partono favoriti, mentre in mezzo restano cardini Lucumí e Casale. Davanti, spazio a Orsolini e Domínguez a supporto di Castro, con alternative come Odgaard o Cambiaghi a gara in corso. Il Verona dovrebbe ripartire dal 3-5-2: indisponibili pesanti a centrocampo (su tutti Serdar), in mezzo potrebbero agire Gagliardini e Akpa Akpro con Harroui a cucire i reparti. Sugli esterni, corsa e ampiezza da Bradaric e Frese; in avanti si va verso Bowie–Orban, ma occhio all’opzione Sarr a partita in corso. In porta Skorupski e Montipò restano i riferimenti.

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumí, Zortea; Moro, Ferguson, Sohm; Orsolini, Castro, Domínguez.

Verona (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban.

Gli indisponibili di Bologna-Verona

Capitolo assenze: il Bologna perde per squalifica un perno come Freuler e monitora alcune condizioni fisiche, ma la profondità della rosa consente a Italiano di coprire i buchi senza stravolgere l’identità. Nel Verona pesa l’assenza di Serdar in mezzo e i problemi in difesa, che potrebbero incidere sulla solidità del 3-5-2. Rotazioni e letture in corsa saranno decisive, specie sulle fasce dove gli scaligeri dovranno reggere l’urto dell’ampiezza rossoblù.

Bologna – Infortunati: Miranda (infortunio all’anca), Heggem (infortunio all’anca), Dallinga (infortunio all’inguine). Squalificati: Freuler (squalifica per somma di ammonizioni, 1 turno).

– Infortunati: Miranda (infortunio all’anca), Heggem (infortunio all’anca), Dallinga (infortunio all’inguine). Squalificati: Freuler (squalifica per somma di ammonizioni, 1 turno). Verona – Infortunati: Serdar (lesione del legamento crociato anteriore), Lirola (infortunio muscolare), Bernede (infortunio alla caviglia), Bella-Kotchap (problema al bicipite femorale), Slotsager (problema al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Bologna in buon momento nonostante l’ultimo ko con una big: tre vittorie nelle ultime cinque, segno di maturità e gestione dei vantaggi. Verona in difficoltà: una sola X e quattro sconfitte nelle ultime uscite, con fragilità esterne da invertire subito. Trend che raccontano una gara dal copione chiaro: rossoblù padroni del ritmo, scaligeri chiamati alla massima attenzione nelle transizioni.

Bologna ko ko ok ok ok Verona ko x ko ko ko

Bologna

Bologna–Milan 0-3; Bologna–Parma 0-1; Torino–Bologna 1-2; Bologna–Udinese 1-0; Pisa–Bologna 0-1.

Verona

Cagliari–Verona 4-0; Verona–Pisa 0-0; Parma–Verona 2-1; Sassuolo–Verona 3-0; Verona–Napoli 1-2.

L’arbitro di Bologna-Verona

Arbitra il signor Mucera (assistenti Bindoni – Tegoni; IV Massa; VAR Giua; AVAR Marini). In questa Serie A 2025-26 ha diretto 1 gara: 1 rigore assegnato, 3 ammonizioni, nessuna espulsione e 27 falli fischiati. Dati limitati ma trend di gestione lineare, con cartellini centellinati.

Statistiche interessanti

La sfida tra Bologna e Verona mette di fronte una squadra in crescita e una in cerca di riscatto. I rossoblù hanno ritrovato solidità difensiva e spesso colpiscono forte nel primo quarto d’ora della ripresa, fase in cui tendono ad alzare il baricentro e a sfruttare la qualità di Orsolini e la presenza di Castro. Dall’altra parte, gli scaligeri faticano in trasferta e segnano poco lontano dal Bentegodi, ma restano pericolosi se la partita si sporca e possono affidarsi agli strappi di Orban e al lavoro senza palla dei centrocampisti. Storicamente il confronto è equilibrato a strappi: negli ultimi incroci i rossoblù hanno spesso imposto il ritmo, ma il Verona sa colpire al Dall’Ara quando trova profondità e precisione sulle corsie. Un dettaglio: l’inerzia recente pende verso i padroni di casa, ma il margine d’errore resta minimo, specie per chi rincorre punti salvezza.

Il Bologna ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro l’ Hellas Verona e insegue un inedito tris consecutivo contro gli scaligeri.

ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro l’ e insegue un inedito tris consecutivo contro gli scaligeri. L’ Hellas Verona ha espugnato il Dall’Ara nell’ultimo incrocio esterno (3-2, 30 dicembre 2024): solo una volta ha centrato due successi di fila a Bologna in A.

ha espugnato il Dall’Ara nell’ultimo incrocio esterno (3-2, 30 dicembre 2024): solo una volta ha centrato due successi di fila a Bologna in A. Bologna a caccia della quarta vittoria di fila in campionato: non accade da febbraio-marzo 2025 (serie da cinque, dentro anche un successo sui gialloblù).

a caccia della quarta vittoria di fila in campionato: non accade da febbraio-marzo 2025 (serie da cinque, dentro anche un successo sui gialloblù). Rossoblù senza gol subiti da due turni: con Italiano potrebbero centrare tre clean sheet consecutivi per la prima volta.

potrebbero centrare tre clean sheet consecutivi per la prima volta. Verona in striscia negativa: tre sconfitte di fila, sarebbe la quarta serie nera stagionale con un altro ko.

in striscia negativa: tre sconfitte di fila, sarebbe la quarta serie nera stagionale con un altro ko. In trasferta l’ Hellas ha raccolto appena otto punti e solo otto gol segnati: tra i dati più bassi del torneo.

ha raccolto appena otto punti e solo otto gol segnati: tra i dati più bassi del torneo. Il Bologna è tra le squadre più letali tra 46’ e 60’ (10 reti), mentre il Verona ha segnato appena un gol nello stesso segmento.

è tra le squadre più letali tra 46’ e 60’ (10 reti), mentre il ha segnato appena un gol nello stesso segmento. Odgaard è a una rete dal suo record personale in A (5 finora): al Dall’Ara ha già timbrato in questa stagione.

è a una rete dal suo record personale in A (5 finora): al Dall’Ara ha già timbrato in questa stagione. Orsolini ha segnato 3 volte in carriera al Verona , ma al Dall’Ara ha vissuto anche la sua prima espulsione in A.

ha segnato 3 volte in carriera al , ma al Dall’Ara ha vissuto anche la sua prima espulsione in A. Orban è a quota 7 in campionato: tra i migliori marcatori gialloblù under 24 dagli anni ’90 a oggi.

Le statistiche stagionali di Bologna e Verona

Numeri alla mano: più possesso e precisione per il Bologna (possesso 54.7%, 36 gol fatti, 32 subiti), mentre il Verona fatica a creare e a finalizzare (possesso 40.5%, 20 gol fatti, 48 subiti). I rossoblù tirano di più e meglio (tiri totali 264, tiri in porta 107) rispetto agli scaligeri (209 e 101), oltre a una migliore tenuta difensiva (8 clean sheet di squadra contro 5). Gap evidente nelle transizioni qualità/errore.

Focus giocatori: nel Bologna i migliori marcatori sono Orsolini e Castro (7 gol a testa); top assist Cambiaghi (4). Il più ammonito è Miranda (6 gialli). Tra i pali, Skorupski conta 5 clean sheet (più 2 per Ravaglia). Nel Verona guida i gol Orban (7), miglior assist-man Giovane (5); più gialli per Gagliardini e Akpa Akpro (6). Montipò ha tenuto la porta inviolata 4 volte (1 per Perilli).

Bologna Verona Partite giocate 27 27 Vittorie 11 2 Pareggi 6 9 Sconfitte 10 16 Gol fatti 36 20 Gol subiti 32 48 Possesso palla (%) 54.7 40.5 Tiri totali 264 209 Tiri in porta 107 101 Clean sheet (squadra) 8 5 Cartellini gialli (squadra) 51 57 Cartellini rossi (squadra) 5 3

FAQ Quando e a che ora si gioca Bologna-Verona? Domenica 8 marzo 2026 alle ore 15.00 (28a giornata di Serie A 2025-26). Dove si gioca Bologna-Verona? Allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Chi è l’arbitro di Bologna-Verona? L’arbitro è Giuseppe Mucera, con assistenti Bindoni e Tegoni; IV Massa; VAR Giua; AVAR Marini.