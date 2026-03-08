Bologna-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna–Verona accende la 28a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 8 marzo 2026 alle 15.00 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. I rossoblù sono all’8° posto con 39 punti (11 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte; 36 gol fatti, 32 subiti), mentre gli scaligeri arrancano al 19° posto con 15 punti (2 vittorie, 9 pareggi, 16 sconfitte; 20 gol segnati, 48 incassati). Sfida da trappola: per il Bologna punti pesanti in chiave Europa, per il Verona gara cruciale nella corsa salvezza.
- Probabili formazioni di Bologna-Verona
- Gli indisponibili di Bologna-Verona
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Bologna-Verona
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Bologna e Verona
Probabili formazioni di Bologna-Verona
Verso il fischio d’inizio, il Bologna dovrebbe confermare il 4-3-3: out lo squalificato Freuler, mediana affidata a Moro e Ferguson con l’opzione Sohm per fisicità. Dietro, ballottaggio sulle corsie ma De Silvestri e Zortea partono favoriti, mentre in mezzo restano cardini Lucumí e Casale. Davanti, spazio a Orsolini e Domínguez a supporto di Castro, con alternative come Odgaard o Cambiaghi a gara in corso. Il Verona dovrebbe ripartire dal 3-5-2: indisponibili pesanti a centrocampo (su tutti Serdar), in mezzo potrebbero agire Gagliardini e Akpa Akpro con Harroui a cucire i reparti. Sugli esterni, corsa e ampiezza da Bradaric e Frese; in avanti si va verso Bowie–Orban, ma occhio all’opzione Sarr a partita in corso. In porta Skorupski e Montipò restano i riferimenti.
- Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumí, Zortea; Moro, Ferguson, Sohm; Orsolini, Castro, Domínguez.
- Verona (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban.
Gli indisponibili di Bologna-Verona
Capitolo assenze: il Bologna perde per squalifica un perno come Freuler e monitora alcune condizioni fisiche, ma la profondità della rosa consente a Italiano di coprire i buchi senza stravolgere l’identità. Nel Verona pesa l’assenza di Serdar in mezzo e i problemi in difesa, che potrebbero incidere sulla solidità del 3-5-2. Rotazioni e letture in corsa saranno decisive, specie sulle fasce dove gli scaligeri dovranno reggere l’urto dell’ampiezza rossoblù.
- Bologna – Infortunati: Miranda (infortunio all’anca), Heggem (infortunio all’anca), Dallinga (infortunio all’inguine). Squalificati: Freuler (squalifica per somma di ammonizioni, 1 turno).
- Verona – Infortunati: Serdar (lesione del legamento crociato anteriore), Lirola (infortunio muscolare), Bernede (infortunio alla caviglia), Bella-Kotchap (problema al bicipite femorale), Slotsager (problema al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Bologna in buon momento nonostante l’ultimo ko con una big: tre vittorie nelle ultime cinque, segno di maturità e gestione dei vantaggi. Verona in difficoltà: una sola X e quattro sconfitte nelle ultime uscite, con fragilità esterne da invertire subito. Trend che raccontano una gara dal copione chiaro: rossoblù padroni del ritmo, scaligeri chiamati alla massima attenzione nelle transizioni.
|Bologna
|ko
|ko
|ok
|ok
|ok
|Verona
|ko
|x
|ko
|ko
|ko
- Bologna
Bologna–Milan 0-3; Bologna–Parma 0-1; Torino–Bologna 1-2; Bologna–Udinese 1-0; Pisa–Bologna 0-1.
- Verona
Cagliari–Verona 4-0; Verona–Pisa 0-0; Parma–Verona 2-1; Sassuolo–Verona 3-0; Verona–Napoli 1-2.
L’arbitro di Bologna-Verona
Arbitra il signor Mucera (assistenti Bindoni – Tegoni; IV Massa; VAR Giua; AVAR Marini). In questa Serie A 2025-26 ha diretto 1 gara: 1 rigore assegnato, 3 ammonizioni, nessuna espulsione e 27 falli fischiati. Dati limitati ma trend di gestione lineare, con cartellini centellinati.
Statistiche interessanti
La sfida tra Bologna e Verona mette di fronte una squadra in crescita e una in cerca di riscatto. I rossoblù hanno ritrovato solidità difensiva e spesso colpiscono forte nel primo quarto d’ora della ripresa, fase in cui tendono ad alzare il baricentro e a sfruttare la qualità di Orsolini e la presenza di Castro. Dall’altra parte, gli scaligeri faticano in trasferta e segnano poco lontano dal Bentegodi, ma restano pericolosi se la partita si sporca e possono affidarsi agli strappi di Orban e al lavoro senza palla dei centrocampisti. Storicamente il confronto è equilibrato a strappi: negli ultimi incroci i rossoblù hanno spesso imposto il ritmo, ma il Verona sa colpire al Dall’Ara quando trova profondità e precisione sulle corsie. Un dettaglio: l’inerzia recente pende verso i padroni di casa, ma il margine d’errore resta minimo, specie per chi rincorre punti salvezza.
- Il Bologna ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro l’Hellas Verona e insegue un inedito tris consecutivo contro gli scaligeri.
- L’Hellas Verona ha espugnato il Dall’Ara nell’ultimo incrocio esterno (3-2, 30 dicembre 2024): solo una volta ha centrato due successi di fila a Bologna in A.
- Bologna a caccia della quarta vittoria di fila in campionato: non accade da febbraio-marzo 2025 (serie da cinque, dentro anche un successo sui gialloblù).
- Rossoblù senza gol subiti da due turni: con Italiano potrebbero centrare tre clean sheet consecutivi per la prima volta.
- Verona in striscia negativa: tre sconfitte di fila, sarebbe la quarta serie nera stagionale con un altro ko.
- In trasferta l’Hellas ha raccolto appena otto punti e solo otto gol segnati: tra i dati più bassi del torneo.
- Il Bologna è tra le squadre più letali tra 46’ e 60’ (10 reti), mentre il Verona ha segnato appena un gol nello stesso segmento.
- Odgaard è a una rete dal suo record personale in A (5 finora): al Dall’Ara ha già timbrato in questa stagione.
- Orsolini ha segnato 3 volte in carriera al Verona, ma al Dall’Ara ha vissuto anche la sua prima espulsione in A.
- Orban è a quota 7 in campionato: tra i migliori marcatori gialloblù under 24 dagli anni ’90 a oggi.
Le statistiche stagionali di Bologna e Verona
Numeri alla mano: più possesso e precisione per il Bologna (possesso 54.7%, 36 gol fatti, 32 subiti), mentre il Verona fatica a creare e a finalizzare (possesso 40.5%, 20 gol fatti, 48 subiti). I rossoblù tirano di più e meglio (tiri totali 264, tiri in porta 107) rispetto agli scaligeri (209 e 101), oltre a una migliore tenuta difensiva (8 clean sheet di squadra contro 5). Gap evidente nelle transizioni qualità/errore.
Focus giocatori: nel Bologna i migliori marcatori sono Orsolini e Castro (7 gol a testa); top assist Cambiaghi (4). Il più ammonito è Miranda (6 gialli). Tra i pali, Skorupski conta 5 clean sheet (più 2 per Ravaglia). Nel Verona guida i gol Orban (7), miglior assist-man Giovane (5); più gialli per Gagliardini e Akpa Akpro (6). Montipò ha tenuto la porta inviolata 4 volte (1 per Perilli).
|Bologna
|Verona
|Partite giocate
|27
|27
|Vittorie
|11
|2
|Pareggi
|6
|9
|Sconfitte
|10
|16
|Gol fatti
|36
|20
|Gol subiti
|32
|48
|Possesso palla (%)
|54.7
|40.5
|Tiri totali
|264
|209
|Tiri in porta
|107
|101
|Clean sheet (squadra)
|8
|5
|Cartellini gialli (squadra)
|51
|57
|Cartellini rossi (squadra)
|5
|3
