Bologna, vittoria bis con lo Stoccarda: Karlsson fa il fenomeno, Italiano lancia la sfida alla Roma

A fari spenti e senza fare proclami c’è una squadra che sembra già in forma campionato a due settimane dall’inizio della serie A: è il Bologna che ha piazzato due successi di fila contro lo Stoccarda, tra ieri e oggi, mettendo in evidenza una rosa completa e pronta per il debutto contro la Roma di Gasperini.
Italiano ha mandato in campo i giocatori poco o per niente impiegati ieri nella gara vinta ieri, per 1-0, all’MHP Arena e alcuni giovani. Il match si è svolto a porte chiuse ed è stato vinto 3-0 dai rossoblù grazie ad un gol di Fabbian in avvio e ad una doppietta di Karlsson nella ripresa. Al 20′, sul risultato di 0-1, Ravaglia ha parato un rigore al tedesco Stenzel.
Il tecnico dei rossoblù ha schierato un 4-2-3-1 con Castro e Dallinga insieme ma ha trovato il suo uomo-partita in Karlsson. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol lampo di Fabbian e alla prodezza di Ravaglia, che ha parato un rigore a Stenzel al 20′, il Bologna si è scatenato nella ripresa.
Decisivo Jesper Karlsson nella sfida contro lo Stoccarda: l’ex Lecce piazza una doppietta nel giro di sei minuti e si conferma ancora come uno dei più in forma tra i rossoblù al punto da poter far cambiare idea sul mercato. Il giocatore era nella lista dei possibili partenti – piace all’Udinese che ha dato poco ceduto Thauvin al Lens – ma potrebbe rimanere alla corte di Italiano.
Questo il tabellino della gara:
STOCCARDA (3-5-2): Drljaca; Stenzel, Assignon, Al Dakhil; Darvich (6′ st Spalt), Keitel, Jeltsch, Diehl (36′ pt Fressle), Hendriks; Jovanovic; Demirovic. All.: Hoeness
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri (16′ st Corazza), Casale (16′ st Tomasevic), Ilic, Miranda; Moro, Fabbian; Cambiaghi (20′ st Posch), Castro, Karlsson; Dallinga. All.: Italiano
Arbitro: Travemunde (Germania)
Marcatori: 8′ pt Fabbian (B), 8′, 14′ st Karlsson (B)
Note: al 20′ pt Ravaglia (B) para un rigore a Stenzel (S). Ammoniti: Hendriks (S), Casale, Castro, Ilic (B)