Bolpin in prestito a Pistoia

Pistoia ha perfezionato l'ingaggio, con la formula del prestito annuale dalla Reyer Venezia, del giocatore Riccardo Bolpin.

Nato a Mestre il 9 febbraio 1997, play/guardia di 195 cm per 90 kg, Bolpin è un prodotto del settore giovanile della Reyer: con la casacca oro-granata ha vinto lo scudetto Under 15 nel 2012, guadagnandosi, l'anno successivo, la sua prima convocazione con la Nazionale Under 16. Sempre con i colori della Reyer, ha esordito in serie A l'8 marzo del 2015, segnando tre punti nella vittoria interna per 96-71 contro la Virtus Bologna.

Ceduto in prestito ad Agropoli nell'estate del 2015, l'anno successivo passa (sempre in prestito) a Recanati. Il buon campionato disputato nelle Marche (30 presenze a oltre 20 minuti di media a gara, conditi da 4.3 punti e 2.2 assist), convince la Reyer a trattenerlo per la stagione 2017/18: al suo primo vero campionato di serie A, disputa 9 partite, a una media di 5 minuti, 1.8 punti e 0.8 assist.

SPORTAL.IT | 27-06-2018 14:20