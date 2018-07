Bolt gioca a calcio tra i canguri

Impossibile fermarlo: Usain Bolt non intende proprio arrendersi. Ma attenzione: tifosi della freccia giamaicana si mettano l’anima in pace, perché il pluricampione mondiale e olimpico non tornerà a calcare le piste. Almeno non nell’immediato. Salvo clamorose sorprese, allora, niente olimpiade di Tokyo 2020: l’ultima, triste passerella agonistica di Bolt resterà quella della staffetta al Mondiale di Londra, quando un infortunio muscolare lo costrinse al ritiro dopo essersi dovuto accontentare solo del terzo posto nella finale dei 100 metri vinta da Justin Gatlin.

Bolt non si arrende per quanto riguarda l’altra grande passione della propria vita, il calcio. Noto tifoso del Manchester United, il giamaicano ha più volte dichiarato di voler provare la via del professionismo attraverso un provino con i Red Devils. Ha quindi ripiegato sul Borussia Dortmund e quindi sui norvegesi dello Stromsgodset, con i quali si è allenato a giugno, proprio mentre in Russia cominciavano i campionati del mondo di calcio. E adesso, per lui, c'è una nuova avventura in Australia: nelle prossime sei settimane cercherà di convincere il Central Coast Mariners a fargli firmare un contratto da calciatore professionista. Shaun Mielekamp, il presidente del club, sembra tutto sommato possibilista: "C'è ancora un po' da lavorare ma se tutto andrà bene potrebbe mettere nero su bianco su un accordo annuale".

"C'è ancora molto lavoro da fare se vuole fare il professionista. E' tutta una questione di movimenti e applicazione, ma l'importante è che si sia divertito. Il suo sogno di giocare da professionista? Penso che abbia del talento, ma…" aveva detto a marzo l’allenatore del Borussia Dortmund, Peter Stoger, dopo averlo visto all’opera con il team giallonero. A qualche mese di distanza, per Bolt, quindi, ecco un nuovo esame.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 12:00