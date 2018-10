Bolt in Italia. Tutti gli indizi lo confermano

Usain Bolt, dopo aver vinto otto ori alle Olimpiadi ed essere diventato l’uomo più veloce al mondo, ha iniziato la propria carriera da calciatore con la maglia degli australiani dei Central Coast Mariners.

L’ex velocista giamaicano ha da poco segnato la prima doppietta in carriera, mettendo in campo, ovviamente, la sua velocità, ma anche un senso del gol inaspettato.

Il suo agente, Tony Rallis, autore del suo trasferimento in Australia, ha rivelato a ESPN come le prestazioni dell’ala offensiva, questo il ruolo di Bolt, non siano passate inosservate e che le prime offerte dall’Europa siano già arrivate.

Fra di esse ce ne sarebbe una anche di un “club che ha da poco cambiato proprietà e che aspira a giocare in Champions League”.

Partendo da queste parole, il tabloid britannico Daily Telegraph, ha rivelato altri dettagli: sarebbe una società del sud Europa, che staziona nei primi posti del proprio campionato e che fra poco dovrà giocare una finale di coppa.

Tutti gli indizi portano in Italia e, più precisamente, al Milan. I rossoneri hanno da poco cambiato proprietà, dal misterioso cinese Yonghong Li agli americani di Elliott, che hanno come principale obiettivo il ritorno in Champions League, obiettivo più volte proclamato anche dall’allenatore Gennaro Gattuso, che sta riportando la squadra milanese ai vertici del campionato italiano.

Se questo non bastasse, Romagnoli e compagni disputeranno il 13 gennaio la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus di Cristiano Ronaldo.

In più ci sarebbe anche la questione sponsor a chiudere il cerchio. Bolt è da molti anni uno dei volti più famosi della Puma, che da questa stagione è lo sponsor tecnico del Milan, dopo molti anni con Adidas.

Ci sarebbero anche i termini dell’offerta del Milan: due anni con opzione per il terzo per il classe 1986.

