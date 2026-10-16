Ci sono notti in cui il silenzio del post-partita pesa più dei novanta minuti corsi a perdifiato in campo. Notti stanche in cui guardi il pavimento dello spogliatoio e ti chiedi se quel pallone, che fin da bambino aveva funzionato da bussola, non abbia all’improvviso smesso di indicarti la retta via. Per chi vive il calcio ogni giorno, la pressione è un’ombra sottile che ti accompagna ovunque e siede accanto a te.
La storia di Riccardo Cargnelutti è quella di un centrale difensivo nato nel 1999 a Latina. Nel cuore del territorio pontino, però, il ragazzo vive solo brevi scampoli prima di approdare nel rinomato vivaio della AS Roma per abbracciare il grande amore chiamato calcio. “Una sveglia suona e fuori è ancora buio… c’è una lacrima negli occhi di tua madre, la borsa è là sarà un’amica d’avventura… quanti calci ad un pallone per sognare”, intonava Gigi D’Alessio nella colonna sonora del celebre reality “Campioni”. Completata ottimamente la trafila nel settore giovanile di Trigoria, Riccardo riempie di nuovo quella famosa valigia e comincia a viaggiare in lungo e in largo per lo Stivale. Dal Fano al Monopoli, passando per Potenza, Gelbison e Giugliano. Serie C a ripetizione, insomma, per lui.
- Buio e riscatto: mesi difficili al Catania
- La rinascita: l'amore di Vanessa e il nuovo inizio a Sorrento
- L'arrivo del piccolo Nicolò e una linfa nuova in famiglia
- Cargnelutti come Scirea, Beckenbauer e Materazzi
Buio e riscatto: mesi difficili al Catania
Suggestive ma non troppo fortunate le parentesi con le casacche di Crotone e Catania. All’ombra dell’Etna, nonostante il calore del pubblico e la lucentezza di una città dai mille volti, il terreno di gioco ha narrato una vicenda ben diversa da quella immaginata alla vigilia della firma sul contratto con la squadra del leggendario stadio Cibali-Massimino. Mesi duri, poche occasioni per mettersi realmente in mostra, panchine silenziose e quel senso di frustrazione che rischia di corrodere pure la corazza di uomini con caratteri forti. Nel mondo del pallone, si sa, basta un attimo per passare da promessa a scommessa del tutto dimenticata. In estate il prestito alla corte del Sorrento è sembrata davvero una liberazione.
La rinascita: l’amore di Vanessa e il nuovo inizio a Sorrento
Quel rettangolo verde a volte toglie energie e motivazioni. La vita strettamente personale, invece, è in grado, anche nel momento più inaspettato, di restituire con gli interessi la massima serenità. Dietro ogni uomo che cade e trova la forza di rialzarsi c’è sempre un porto sicuro, un luogo protetto dove il giudizio della curva o dei giornali non può penetrare. Per Cargnelutti quel porto ha sempre avuto il volto e il sorriso splendente di sua moglie Vanessa. Durante i momenti più grigi dell’esperienza siciliana, quando i dubbi prendevano il sopravvento e le domeniche trascorrevano senza la gioia di poter dare il proprio contributo in campo, Vanessa è stata l’ancora incrollabile di Riccardo. È stata lei ad ascoltare pazientemente i suoi sfoghi, a ricordargli il valore del suo talento e a proteggere la sua tranquillità nelle giornate di tempesta.
L’arrivo del piccolo Nicolò e una linfa nuova in famiglia
Poi, nel mezzo del mare agitato, è arrivato il raggio di sole più luminoso che ci sia: il pianto a pieni polmoni del minuscolo Nicolò. La notizia più bella che potesse arrivare. La nascita ha cambiato per sempre la prospettiva di Cargnelutti. Stringere per la prima volta quel piccolo fagotto tra le braccia ha ridimensionato in un istante ogni affanno legato all’agonismo. Le sconfitte, le panchine, le critiche: tutto si è ridotto a semplice rumore di fondo. Guardare gli occhi di Nicolò al mattino ha trasmesso a Riccardo un’energia indescrivibile, una leggerezza nell’anima e una fame viscerale di rivalsa.
Con il cuore leggero e la mente sgombra dai cattivi pensieri, a luglio di quest’anno è arrivata la chiamata del Sorrento, ancora in Serie C. La brezza marina di un luogo incantevole è bastata per far capire a Riccardo che la penisola campana era il posto perfetto da cui ripartire. Accolto fin dal principio con fiducia incondizionata dallo spogliatoio e dalla piazza rossonera, Cargnelutti ci ha messo poco a riconquistare il campo. Strabiliante, però, la sua metamorfosi sul rettangolo verde. Da baluardo difensivo – peculiarità ancora presente nei suoi connotati – a vera e propria arma d’offesa nell’area degli avversari, il passo è stato molto breve. Su ogni corner o punizione a favore, il suo stacco di testa, forte del metro e novanta di altezza, è divenuto un incubo per le difese rivali. Ma c’è di più: Cargnelutti ha sfoderato addirittura una rete con un tiro al volo di destro nel match disputato in casa della Cavese. Il pensiero dopo un gol siglato va sempre a loro: Vanessa e Nicolò.
Cargnelutti come Scirea, Beckenbauer e Materazzi
Nella storia del calcio ci sono stati diversi difensori centrali protagonisti di improvvisi “attacchi” di vena realizzativa. Gaetano Scirea è stato senza dubbio il capostipite delle colonne arretrate che, spesso, fuggivano in avanti per minacciare la porta avversaria. Il ruolo del libero deve le maggiori fortune proprio al compianto capitano della Juventus, seguito a ruota da un altro mitico interprete del mestiere come il tedesco Franz Beckenbauer. Marco Materazzi, invece, è una figura decisamente più vicina ai giorni nostri che, seppur con caratteristiche differenti rispetto ai suddetti colleghi, tra incornate perentorie e punizioni calciate alla perfezione ha trafitto innumerevoli volte i poveri portieri avversari. Riccardo Cargnelutti è la trasposizione contemporanea della ristretta ma celebre cerchia di difensori goleador. Un uomo vero e tenace lontano dai riflettori agonistici, un giocatore meritevole di una chance almeno in Serie B.