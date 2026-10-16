Ci sono notti in cui il silenzio del post-partita pesa più dei novanta minuti corsi a perdifiato in campo. Notti stanche in cui guardi il pavimento dello spogliatoio e ti chiedi se quel pallone, che fin da bambino aveva funzionato da bussola, non abbia all’improvviso smesso di indicarti la retta via. Per chi vive il calcio ogni giorno, la pressione è un’ombra sottile che ti accompagna ovunque e siede accanto a te.

La storia di Riccardo Cargnelutti è quella di un centrale difensivo nato nel 1999 a Latina. Nel cuore del territorio pontino, però, il ragazzo vive solo brevi scampoli prima di approdare nel rinomato vivaio della AS Roma per abbracciare il grande amore chiamato calcio. “Una sveglia suona e fuori è ancora buio… c’è una lacrima negli occhi di tua madre, la borsa è là sarà un’amica d’avventura… quanti calci ad un pallone per sognare”, intonava Gigi D’Alessio nella colonna sonora del celebre reality “Campioni”. Completata ottimamente la trafila nel settore giovanile di Trigoria, Riccardo riempie di nuovo quella famosa valigia e comincia a viaggiare in lungo e in largo per lo Stivale. Dal Fano al Monopoli, passando per Potenza, Gelbison e Giugliano. Serie C a ripetizione, insomma, per lui.

Buio e riscatto: mesi difficili al Catania

Suggestive ma non troppo fortunate le parentesi con le casacche di Crotone e Catania. All’ombra dell’Etna, nonostante il calore del pubblico e la lucentezza di una città dai mille volti, il terreno di gioco ha narrato una vicenda ben diversa da quella immaginata alla vigilia della firma sul contratto con la squadra del leggendario stadio Cibali-Massimino. Mesi duri, poche occasioni per mettersi realmente in mostra, panchine silenziose e quel senso di frustrazione che rischia di corrodere pure la corazza di uomini con caratteri forti. Nel mondo del pallone, si sa, basta un attimo per passare da promessa a scommessa del tutto dimenticata. In estate il prestito alla corte del Sorrento è sembrata davvero una liberazione.