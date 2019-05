Bonansea: "In Francia per vincere il Mondiale"

Barbara Bonansea ci crede: "A chiunque me l’abbia chiesto di recente io ho sempre risposto che noi, in Francia, ci andiamo con l’idea di vincere la competizione, che è il nostro naturale obiettivo. Molti rimangono di stucco, altri mi prendono per matta, ma io, che matta non lo sono ancora diventata, lo dico credendoci sinceramente" si legge su Eurosport.

"A giugno ci giocheremo un Mondiale, competizione dal fascino unico, capace di bloccare tutto il mondo calcistico per un mese e dalla quale mancavamo da davvero troppo tempo. E' evidente che le esperienze straordinarie che abbiamo vissuto durante questa stagione io e le mie compagne ci permetteranno di arrivarci pronte, abituate ad un carico di pressione che non più tardi di 12 mesi fa avremmo fatto maggiore fatica a gestire" aggiunge l'attaccante.

SPORTAL.IT | 14-05-2019 11:59