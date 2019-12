Bonaventura, messaggio a Caldara

Giacomo Bonaventura ha parlato del suo momento a Milan Tv: "Sono tornato, sono contento per come stanno andando le cose. Mi sento bene e devo continuare così. Spero di tornare in Nazionale. Un anno fa soffrivo per il ginocchio e non riuscivo ad esprimermi al 100%, ma comunque venivo convocato. Se lavoro con determinazione, riuscirò a riprendermi quello che mi merito sia nel Milan che in Nazionale".

Poi il centrocampista rossonero spedisce un segnale a Caldara: "Mattia tornerà sicuramente ai suoi livelli. Per queste cose ci vuole tempo, anch'io quando mi sono operato il dottore mi ha detto che serviva tempo e pazienza. Questi periodi in cui non si gioca servono per diventare più forti a livello mentale".

SPORTAL.IT | 06-12-2019 15:27