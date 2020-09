Bonaventura verso la Fiorentina

Giacomo Bonaventura sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina nella prossima stagione. L’ex centrocampista del Milan ha già trovato una base d’accordo con il club viola e restano da limare alcuni dettagli.

I dirigenti gigliati e Mino Raiola si incontreranno nuovamente nei prossimi giorni per trovare una quadra definitiva. La Fiorentina per la mediana ha messo nel mirino anche Torreira dell’Arsenal, ma i costi sono al momento eccessivi per le casse della società toscana.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 04-09-2020 09:39