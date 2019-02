Boniek brucia Alciato a domanda su Piatek

Il centravanti polacco Krzysztof Piątek si sta dimostrando un vero cecchino ed i tifosi del Milan stanno già sognando per il futuro vista anche la sua giovane età. Raccogliere l’eredità di Higuain non era certo semplice, ma a quanto pare “Il pistolero” sembra non riuscire a smettere di segnare ed è andato sempre a segno con la maglia rossonera quando ha giocato dal primo minuto, anche nel pareggio per 1-1 contro la Roma dove ha sfruttato al meglio un passaggio di Paquetà per anticipare Fazio e battere Olsen.

La polemica – Se ne sta parlando sempre più spesso di lui e in una intervista fatta da Sky a Zibi Boniek è stata posta una domanda dal giornalista Alessandro Alciato che i milanisti non hanno gradito. Parlando appunto del bomber ex-Genoa Alciato ha chiesto: “Lei ha detto che Piatek non è ancora il suo massimo. In quale squadra lo vede quando sarà al massimo?”. Come a sottolineare che per arrivare al top non può restare a Milanello.

Replica piccata – La risposta di Boniek però è stata di quelle pungenti: “Sta bene al Mian. Il Milan è tra le prime 10 squadre al mondo. Ha tutto per tornare grande. Non vedo perchè dovrebbe andare via”. Tanto è bastato per rendere un ex calciatore della Juventus un nuovo beniamino della tifoseria del Diavolo, con tanti che hanno condiviso le sue parole sulle piattaforme social e lamentandosi per il trattamento che a detta loro riceverebbe la squadra di Gattuso da Sky. Per quanto riguarda Piatek invece, l’appuntamento è per domenica sera alle 20.30 nel posticipo contro il Cagliari, che potrebbe essere la sua prossima vittima.

SPORTEVAI | 08-02-2019 10:34