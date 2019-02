Boniek: Milik sta a me come mia nonna alla Loren

Vietato fare paragoni. ‘Zibi’ Boniek, gloria del calcio polacco, mette le cose in chiaro. Intervenuto a Calcionapoli24 Tv, l’ex ‘Bello di notte’, soprannome cucitogli addosso dall’Avvocato Agnelli, sottolinea le differenze con Arek Milik, che proprio oggi compie 24 anni.

Trova le differenze – “Milik come me? Allora mia nonna somiglia a Sophia Loren”, scherza Boniek. “Io ero un centrocampista con doti offensive, Arek invece è proprio un numero nove classico. Ci sono tante differenze tra di noi. Gli voglio molto bene, sono andato a trovarlo a Villa Stuart la prima volta che si è fatto male. Ora si è ristabilito completamente, ha 24 anni e tutta una carriera davanti”.

L’altro pupillo – C’è un altro pupillo di Boniek che gioca nel Napoli: “Zielinski. Gli dico sempre di calciare le punizioni, di mandare via tutti. Ho un debole nei suoi confronti, è fortissimo anche su calcio da fermo anche se non ne tira molti”.

Napoli-Juventus – Domenica al San Paolo c’è Napoli-Juve e saranno tanti i polacchi in campo: oltre a quelli del Napoli, Szczesny difenderà la porta bianconera. Tanti i ricordi di Boniek legati a questa grande classica del calcio italiano, uno su tutti: “Sono sempre state sfide entusiasmanti, il primo ricordo che mi viene in mente è un gran gol di Maradona da dentro l’area di rigore, ma già non c’ero più alla Juve”. Infine una chicca: “In carriera sono stato anche ad Avellino ad allenare, confesso che ogni giovedì venivo a Napoli per mangiare pesce”.

SPORTEVAI | 28-02-2019 12:59