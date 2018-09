Boniek 'Sacchi ha ragione su Balotelli'

(ANSA) – ROMA, 10 SET – ”Ho parlato con Sacchi dopo la partita e abbiamo concordato sul fatto che Balotelli non era preparato”. L’ex attaccante di Juve e Roma, attualmente presidente della federcalcio polacca, Zibì Boniek dà ragione all’ex Ct della Nazionale, Arrigo Sacchi, che al termine di Italia-Polonia aveva bocciato sonoramente il bomber azzurro Mario Balotelli.

”Dal punto di vista fisico non era preparato per una partita così – ha aggiunto Boniek ai microfoni di Radio Anch’io lo sport – comunque condivido le parole di Sacchi, ma si parla di intelligenza calcistica. Mi dispiace per Mario, ma l’ho visto impreparato per certi sforzi, quindi è colpa sua se non è pronto”.

Boniek poi non si è detto del tutto felice per l’1-1 della sua Polonia con gli azzurri: ”Non siamo del tutto soddisfatti, potevamo fare il 2-0 poi è arrivato questo rigore, meglio due feriti che un morto visto che ho tanti amici in Italia”.

VIRGILIO SPORT | 10-09-2018 09:42