Boniek: Se Piatek non segna più è colpa anche di un compagno

Fenomeno fino a un mese fa, quando la sua valutazione era arrivata a superare i 70 milioni di euro, zavorra oggi che non segna più. Piatek è passato dalle stelle alle stalle e in questo Milan che arranca per cercare di prendere al fotofinish la qualificazione alla Champions sta sempre più stentando. L’ex Genoa è arrivato a 506 minuti di digiuno. Al Genoa ne aveva segnati 19 gol in 21 partite. Nelle ultime 8 partite giocate ha segnato 2 sole reti, con una media di un gol ogni 326 minuti giocati. Un’astinenza che dura da oltre un mese, l’ultimo gol risale al 6 aprile quando segnò alla Juve. Cosa è successo al centravanti polacco? Prova a spiegarlo uno che lo conosce bene, ovvero Zibì Boniek, presidente della federcalcio polacca.

L’ALIBI – Parlando a Radio anch’io sport su Radio1 Zibì dice senza peli sulla lingua: “Prima segnava…troppo, è un giocatore che ha grandi qualità ma in questo Milan chiunque giochi lì davanti si trova in un’isola deserta, un’isola in cui non hai collegamenti. Giocano troppo dietro, ho visto questo Suso, come si chiama, che durante la gara non fa mai un cross, torna dietro, e fa sempre lo stesso movimento. Lo sa tutto il mondo, ormai. Piatek è sempre pericoloso anche se partecipa poco alla manovra. Gli attaccanti sono così, segnano per 3 giornate di fila e sono fenomeni, si fermano per qualche giornata e diventano scarsi”.

LA MAGLIA – Nel corso della trasmissione Boniek ha bocciato anche la nuova maglia della Juve (“Mi sembra di rivedere l’Ascoli di Rozzi o la contrada del Palio di Siena”), ha proposto un Pallone d’oro per…Totti (“lo meritava in passato, glielo darei alla carriera, visto che quest’anno Messi e Ronaldo non l’hanno meritato”) ed ha detto la sua sul prossimo allenatore della Roma: “Non deve essere per forza un big, gli allenatori ci sono, anche Mourinho ad inizio carriera non era un top-coach”.

SPORTEVAI | 13-05-2019 09:32