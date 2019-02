Boniek svela il segreto di Piatek

Intercettato dai microfoni di Przegląd Sportowy, Zbigniew Boniek ha commentato i due gol di Piatek contro l'Atalanta: "Gli ultimi due gol sono stati un misto di istinto, concentrazione, velocità e forza. Il primo gol di Bergamo? Con questo colpo ha mostrato l'istinto omicida, che ha sempre avuto".

"Il primo gol oscura l’altro, ma anche quello di testa è stato fantastico: uno spettacolo di forza, flessibilità, tempismo, riflessi, coordinazione. Circondato da così tanti avversari era molto difficile" ha detto l'ex giocatore di Juventus e Roma.

In conclusione, Boniek ha svelato il segreto di Piatek: "Ha acquisito ciò che è più importante per un Pistolero: la velocità di esecuzione. Ricarica istantaneamente la pistola e preme il grilletto. Molto dipende dal lavoro, ma anche dalla genetica. Funziona in un batter d'occhio, non riflette, non analizza, ma prende le giuste decisioni".

SPORTAL.IT | 20-02-2019 16:45