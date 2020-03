Si riaccende l'attenzione su Kevin Bonifazi, difensore della Spal in prestito dal Torino con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Cagliari avrebbe messo nel mirino il centrale difensivo degli estensi: in caso di retrocessione in serie cadetta del club ferrarese i sardi saranno pronti a fare la loro mossa per assicurarselo.

SPORTAL.IT | 30-03-2020 15:47