Bonifazi non si pone limiti sul mercato

Dopo la salvezza da protagonista con la Spal, con tanto di gol preziosi contro Roma e Juventus, nel suo primo, vero campionato di Serie A, Kevin Bonifazi è atteso dall’Europeo Under 21, la cui fase finale si giocherà in Italia.

Al termine della rassegna continentale, però, per il difensore di scuola Torino si tornerà a parlare di mercato. Esaurito il secondo prestito alla Spal Bonifazi tornerà alla base, ma in granata potrebbe restare poco: "Non so dove, ma vorrei giocare. Sono felice di avere un contratto col Torino, poi vediamo cosa succederà sul mercato. Ancora non ho sentito Mazzarri. L'accostamento al Milan fa piacere, ma ora penso solo all'Europeo grazie al quale potrebbe crescere l'attenzione attorno a me".

Bonifazi ha poi elogiato mister Semplici, che lo ha lanciato nell'anno della promozione in A: "Non mi stupisce il fatto che ci siamo salvati in anticipo. Semplici per me è un padre calcistico, non posso dire niente di brutto su di lui. Mi ha sempre saputo gestire facendomi giocare anche quando non ero al cento per cento. E' un grande allenatore che si migliora anno dopo anno".

SPORTAL.IT | 03-06-2019 16:49