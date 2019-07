Bonifazi-Spal, ora è finita

A margine della presentazione dei nuovi Berisha, D’Alessandro e Igor, il ds della Spal Davide Vagnati ha fatto il punto sul mercato dei biancazzurri, in entrata come in uscita: “Abbiamo riscattato Petagna, Fares e Valoti e abbiamo preso a titolo definitivo quattro calciatori. Penso che Fares e Petagna resteranno, ma le dinamiche del mercato non può prevederle nessuno. C’è ancora tempo”

Vagnati si è poi concentrato sull’attacco, anticipando la probabile partenza di Paloschi: “Alberto è un calciatore che posso solo ringraziare, Stepinski rispetta i nostri canoni, ma prima dobbiamo vendere. Moncini? Merita una chance per quanto fatto a Cittadella, mi auguro se la giochi bene”.

Nulla da fare per il ritorno di Bonifazi, poi Vagnati saluta Lazzari passato alla Spal: “Per Kevin abbiamo fatto il massimo e ora come ora non vedo degli spiragli per riaprire la trattativa, dato che il Torino sta pensando di venderlo a cifre superiori. Vedremo come andrà a finire. Lazzari è stato venduto a più di dieci milioni, è un prezzo che ritengo giusto e lui era contento di andare, fosse dipeso da me lo avrei tenuto a vita, ma è stato giusto così”.

