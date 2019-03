Bonolis a gamba tesa su Icardi

Durante un intervento a 'Radio Sportiva', Paolo Bonolis è tornato a parlare del derby vinto dall'Inter: "Bella soddisfazione vincere il derby. Abbiamo portato a casa il risultato con il recupero di giocatori importanti. Ricordiamoci che prima dell'Eintracht l'Inter ha dovuto rinunciare a sette titolari e questi hanno sempre un peso".

Contro il Milan non è sceso in campo Radja Nainggolan, che non è ancora riuscito a esprimersi al meglio in nerazzurro: "Stiamo rinunciando a lui da tanto tempo e Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Non so quali saranno le scelte societarie, ma Luciano ha lavorato bene e ha cucito gli strappi di un destino nerazzurro non felice".

Inevitabile la domanda su Mauro Icardi: "Discorso complicato. Il giocatore va recuperato, se vogliono venderlo bisogna dargli sostanza professionale perché il suo modo di fare non sarà un buon biglietto da visita per chi vorrà acquistarlo. La valutazione di Icardi si è svalutata con il comportamento che ha avuto, il suo entourage ha creato problemi e da parte sua non è stato molto carino tirarsi indietro di fronte alle difficoltà. Tutti nella vita abbiamo le nostre ragioni ma ci sono anche cose più importanti".

SPORTAL.IT | 20-03-2019 15:00