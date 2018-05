Aiutino all'Inter? Bonolis se la prende ancora con la Juve

Grande tifoso nerazzurro, il presentatore e comico Paolo Bonolis ai microfoni di Rmc Sport ha commentato la vittoria dei nerazzurri domenica allo stadio Olimpico che è valsa alla squadra di Luciano Spalletti il posto il Champions per la prossima stagione: “L’Inter è una squadra molto atletica a differenza della Lazio – ha osservato -. Per questo è riuscita a vincere negli ultimi minuti e alla fine, con grande fatica di noi tifosi, è riuscita a portare il risultato a casa in zona Cesarini”.

“Non si può mandare avanti le squadre in base a un senso estetico: non è ginnastica artistica, è calcio – ha aggiunto Bonolis -. Devi metterla dentro. La Lazio ha subito alcuni torti arbitrali, ma dall’altra parte anche l’Inter ne ha subiti contro la Juventus e ha preso tantissimi pali. Purtroppo ci sono squadre che hanno più peso e questo influisce sulle decisioni degli arbitri. La Lazio ha fatto un campionato eccezionale ma l’Inter ha fatto più punti”.

Infine un commento su Stefan De Vrij, prossimo a vestire la maglia nerazzurra, al centro di polemiche durante la settimana e decisivo in negativo domenica sera con un fallo di rigore, evitabile, sul suo futuro compagno di squadra all’Inter Mauro Icardi: “L’olandese è un grande giocatore e professionista ma quello che è accaduto sarebbe successo anche al di là del contratto firmato con l’Inter. È la legge di Murphy purtroppo, se qualcosa può andare storto va storto sicuramente” ha sentenziato infine Bonolis.

“Anche i muri sanno dove giocherà l’anno prossimo, non esiste una parola da parte dell’Inter in questi giorni, siamo rispettosi della Lazio e del lavoro dei suoi e dei nostri giocatori. Non dimentichiamo cosa abbia fatto questo ragazzo nell’ultimo mese e mezzo, non mi sembra si sia tirato indietro la gamba. E’ un professionista e continuerà ad esserlo fino alla fine” le parole di qualche giorno fa del direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio.

SPORTAL.IT | 21-05-2018 15:30