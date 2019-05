Bonolis rivela il calciatore perfetto per l'Inter

Con un finale drammatico, l’Inter ha battuto l’Empoli 2-1 qualificandosi per la prossima edizione della Champions League. Per i tifosi nerazzurri è stata una dura prova, con tanta sofferenza patita. Fra di loro c’era ovviamente un sostenitore doc della squadra meneghina, ovvero il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis, che ha raccontato in una intervista i momenti di passione vissuta ma anche quale sarebbe il suo sogno per la nuova Interdi Antonio Conte.

Gioiello madrileno – Interrogato sul mercato Bonolis non ha dubbi su quale dovrebbe essere il primo rinforzo della nuova stagione: “Non so quanto vogliano o possano investire, ma a disposizione c’è un mercato importante di appassionati come quello cinese che, nel momento in cui si procederà a un acquisto di livello, si potrà ripagare quasi completamente quell’acquisto solo col merchandising. Ho visto che il Real Madrid vorrebbe disfarsi di Isco. Beh, quello è un giocatore che a me piace tanto, è un giocatore relativamente giovane che fa la differenza in campo. Certo che costa, ma quelli bravi costano, c’è poco da fare”.

Spalletti e l’ex capitano – Bonolis ha parlato anche del tecnico e dell’ex idolo nerazzurro: “Spalletti? Per me ha fatto molto bene. Ha dovuto gestire un’Inter da Fair Play Finanziario, con problematiche di difficile gestione. Alcune fuori dallo spogliatoio che si sono poi riversate al suo interno, altre derivate da atteggiamenti di alcuni giocatori. Icardi? L’esperienza all’Inter l’ha chiusa lui, la cosa è diversa da come la si dipinge”.

SPORTEVAI | 28-05-2019 09:48