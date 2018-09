Bonucci: "Basta passi falsi"

Leonardo Bonucci ammette che per l'Italia non ci sono più possibilità di sbagliare. "Dopo questo pareggio con la Polonia non possiamo più permetterci passi falsi", la sua analisi ai microfoni di 'Rai Sport' al termine della partita di Bologna.

"Proviamo tanto rammarico, che nasce dalle tante palle che abbiamo sbagliato – ha proseguito il difensore azzurro -. A livello tecnico abbiamo sbagliato parecchio, serve più tranquillità. E vale anche per noi difensori. Abbiamo la voglia di fare giocate importanti e questo è vero, ma dobbiamo avere la lucidità di interpretare nel modo giusto la partita quando arrivano i momenti più caldi".

SPORTAL.IT | 07-09-2018 23:30