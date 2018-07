Bonucci-Caldara, ci siamo

Lo scambio Bonucci-Caldara è vicino alla fumata bianca.

Secondo quanto riporta Sky Sport, Milan e Juventus avrebbero trovato un principio d’accordo per uno scambio alla pari e anche per un inserimento nell’affare di Gonzalo Higuain, che passerebbe in rossonero con la formula del prestito oneroso.

Per il Pipita, però, bisogna attendere l’incontro di sabato fra i vertici bianconeri e il Chelsea, ma il Milan sembra essere passato in vantaggio.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 28-07-2018 00:00