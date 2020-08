Bonucci carica la Juve: "Nuovo percorso"

Leonardo Bonucci su Instagram ha salutato l’alba di un nuovo ciclo alla Juventus, quello di Andrea Pirlo: “Ed oggi inizia un nuovo percorso. Una nuova avventura, con grande entusiasmo, per far si che i sogni di questo bambino possano continuare a diventare realtà”.

Il difensore bianconero è alla Continassa per il raduno dei campioni d’Italia, ora guidati da Andrea Pirlo. Test medici per tutti, poi nel primo pomeriggio subito la prima seduta in campo.

OMNISPORT | 24-08-2020 13:15