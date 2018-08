Bonucci divide la Juventus: botta e risposta con un tifoso

Se alla Continassa ci fosse stato l’applausometro, Leonardo Bonucci avrebbe vinto a mani basse. Il suo ritorno alla Juventus, nato e concretizzatosi all’improvviso proprio come l’addio di un anno fa, ha già convinto la stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri, pronti a dimenticare il tradimento fugace per riaccogliere il difensore viterbese, colonna portante di sei scudetti e pronto a vivere una stagione che nei sogni della società dovrà arrivare fino alla finale di Champions del 1° giugno al 'Wanda Metropolitano' di Madrid, possibilmente con un esito differente rispetto a quello delle gare di Berlino 2015 e Cardiff 2017. La conferma si è avuta nel torrido sabato torinese di allenamenti, quando l’ex capitano del Milan ha provato a saggiare l’umore della piazza attraverso una sessione di autografi. L’esito non è stato trionfale come quello ottenuto pochi giorni fa da Cristiano Ronaldo, ma questo era prevedibile, pensando alla freddezza con cui i tifosi avevano accolto già dal primo giorno il ritorno del numero 19.

Ma non è andata neppure tanto male, perché gli applausi e gli incoraggiamenti non sono mancati, compresi quelli volti a silenziare un isolato contestatore. La scena è stata filmata per intero e poi caricata su You Tube: “Leo, quando chiediamo scusa per quello che hai fatto” ha provocato un tifoso, la cui voce ha provato a sovrastare quella dei tanti altri “colleghi” intenti a chiedere la firma di Bonucci su taccuini, palloni o maglie… vecchie di un paio d’anni. “Più avanti”, “Dai, adesso è tornato” i commenti di altri tifosi, decisi ad ammorbidire la tensione e a mettere a proprio agio il giocatore, piuttosto serio e turbato da quell’accusa. Il contestatore però non si è fermato e ha reiterato la richiesta, provocando la risposta finale di Leo: “Non devo rispondere a parole, devo farlo sul campo” la secca replica del centrale, che ha sciolto la platea in un applauso. Quasi certamente, quello della pace.



