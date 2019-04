Bonucci e Icardi in blacklist dei riders, il mondo del web diviso

Avari o semplicemente indifferenti e distratti? Nella blacklist diramata dai raider, che hanno reso pubblico un elenco di star e vip che regolarmente ordinano cibo con le app “e non lasciano la mancia a nessun fattorino, nemmeno in caso di pioggia” ci sono anche parecchi sportivi tra cui Abbiati, Paolo Cannavaro, Bonucci, Icardi, D’Ambrosio e Higuain. Un catalogo messo alla gogna in cui appaiono star delle tv, cantanti e persone dello spettacolo (anche Wanda Nara), presi di mira con violenza dal comunicato in cui si legge: “Ricordatevi sempre una cosa clienti: entriamo nelle vostre case, vi portiamo il cibo e qualsiasi altra cosa vogliate, praticamente a tutte le ore del giorno, siamo in strada sotto la pioggia battente o sotto il sole cocente, senza assicurazione. Sappiamo tutto di voi. Sappiamo cosa mangiate, dove abitate che abitudini avete.Non possiamo più prescindere dall’avere diritti sindacali, #reddito incondizionato, salario minimo e una previdenza sociale adeguata. Se vogliamo vivere il nostro futuro occorre anche un upgrade nei diritti! Questo elenco verrà aggiornato in tempo reale e reso pubblico ogni qualvolta lo riterremo necessario. Invitiamo tutti i nostri colleghi a mandarci altre segnalazioni”.

LE REAZIONI – L’elenco ha scatenato il mondo dei social che si divide sul tema. C’è chi scrive: “Calciatori, giocatori di basket di serie A. Mai lasciato un centesimo” o anche: “Se non lasci la mancia ad una persona che viene pagata una miseria per fare le corse in scooter sotto la pioggia solo per portare la pizza a te, fatti la pasta al pesto o vai al ristorante”. Non mancano le voci contrarie: “Fate ridere, pretendete le mance? È una cortesia, non un obbligo. Le persone superficiali che dicono “ma loro sono milionari” sono veramente stupide. Se uno è ricco DEVE dare la mancia?”, presto stoppate: “Che squallore immenso vedere tutta questa gente difendere persone che letteralmente non sanno quanti soldi hanno, né come spenderli, e che aspettano con la manina che un proletario gli dia il resto di venti euro”.

LA LISTA – Questi altri nomi della Riders’ Blacklist: -DJ Albertino; -Teo Mammucari; –Fedez -Chiara Ferragni; -Andrea Musacco; David Moss; -Clementino; -Rocco Hunt; -Platinette: “Inutile dire che questi personaggi famosi vivono in quartieri residenziali extralusso o nel centro delle città e che è significativo riscontrare come sia più facile ricevere la mancia se si consegna in zone popolari o in quartieri periferici, piuttosto che in distretti o in civici fighetti e più pettinati”.

