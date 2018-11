Bonucci fuori, Allegri fa chiarezza

Max Allegri è ancora senza pietà contro il suo ex Milan. Coppa Italia o campionato, alla guida della Juventus il tecnico livornese riserva un’altra delusione alla propria ex squadra.

Vittoria preziosissima dopo la rocambolesca sconfitta di Manchester e nel giorno del crollo dell’Inter: “I ragazzi sono stati bravi a mettere subito la gara in discesa, era l'unico modo per dimenticare il Manchester – le parole di Allegri a 'Sky Sport' – L’azione del rigore è l'unica volta in cui ci siamo fatti trovare scoperti, uno tra Alex Sandro e Matuidi 7doveva coprire. Bene così, abbiamo mandato l’Inter a -9 e tenuto il Napoli a -6".

Fa discutere però l’esclusione di Leonardo Bonucci, in panchina a sorpresa contro la sua ex squadra. Nel pre-gara il difensore si è detto sorpreso, smentendo di avere chiesto di non giocare: "Sono rimasto sorpreso anche io, chi mi conosce sa che non mi sarei mai tirato indietro. Anzi queste sono quelle partite in cui mi esalto, ma fa parte di una rotazione. Venivo da nove partite di fila".

Allegri spiega: “Leo sapeva già da ieri che avrebbe dovuto riposare, veniva da nove gare giocate di fila. È capitato contro il Milan, è un caso”.

Davanti c’è abbondanza, ma la formula giusta sembra già essere stata trovata. E Ronaldo è a un passo dal primato della classifica cannonieri…: "In Europa ci sono più spazi, il nostro problema è che vogliamo andare in porta con la palla, ci specchiamo e questo può creare problemi. Quando abbassiamo i ritmi rischiamo di prendere delle ripartenze e a campo aperto siamo vulnerabili. Mercoledì ci hanno fatto i complimenti, ma ha vinto il Manchester”.



SPORTAL.IT | 11-11-2018 23:15