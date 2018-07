Bonucci ha scelto: vuole giocare con Buffon

Gianluigi Buffon ha consigliato a Leonardo Bonucci di venire al Paris Saint Germain, e il capitano del Milan avrebbe detto sì. E’ clamorosa l’indiscrezione del quotidiano francese ‘Le Parisien’, che riporta il corteggiamento sfrenato nei confronti del centrale rossonero da parte del club campione di Francia, che ancora deve ufficializzare l’ingaggio dell’ex portierone della Juventus.

Buffon avrebbe chiamato e convinto l’ex compagno, già titubante per la situazione societaria del Milan, a trasferirsi in Francia per formare insieme all’ex Juve, Mbappé, Neymar e via dicendo una corazzata in grado di puntare dritto alla Champions League.

Bonucci, che ad ora rischia di non giocare neppure l’Europa League (Il Milan attende la decisione del Tas in merito al ricorso presentato dopo la sentenza dell’Uefa), è anche un obiettivo del Manchester United di José Mourinho, che ha messo il giocatore nel suo mirino negli scorsi giorni. I soldi dello sceicco Al Khelaifi, proprietario del Psg, potrebbero fare la differenza, anche se il Milan ha ribadito più volte l’incedibilità del difensore nato a Viterbo.

Intanto c’è attesa per il via della campagna abbonamenti: la data è ancora da fissare a causa della situazione societaria. La trattativa tra Yonghong Li e Rocco Commisso per la cessione della maggioranza del club è al momento congelata, ma potrebbe riprendere nei prossimi giorni. Su Twitter sta intando nascendo una campagna contro l’attuale proprietà: l’hashtag #fuoLidalMilan sta prendendo forza tra i tifosi rossoneri, ormai esasperati.

In chiave mercato, mentre in entrata si sogna il colpo Immobile, si tratta sulla cessione di Kalinic, che potrebbe finire all’Atletico di Diego Pablo Simeone. L’attaccante croato è sbarcato a Milano dalla Fiorentina la scorsa estate per 25 milioni di euro totali.

SPORTAL.IT | 01-07-2018 11:25