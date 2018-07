Bonucci incassa un 'no'

Leonardo Bonucci è uscito allo scoperto chiedendo di tornare alla Juventus dopo un solo anno vissuto al Milan, con la fascia di capitano al braccio, tra l'altro.

Per il difensore viterbese si era anche parlato di un interessamento da parte del Paris Saint Germain: sotto alla Torre Eiffel avrebbe ritrovato Gigi Buffon, suo compagno di squadra in bianconero.

Il quotidiano sportivo francese 'L'Equipe' ha però depennato il nome del classe 1987 dalla lista: "Mai stata d'attualità la possibilità di un suo trasferimento al Paris Saint Germain" vi si legge. Un'opzione in meno per un calciatore che, qualora dovesse restare in rossonero, dovrebbe ricostruire il rapporto con i tifosi.

SPORTAL.IT | 27-07-2018 10:00