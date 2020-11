Bonucci, messaggio alla squadra dopo Benevento

Leonardo Bonucci manda un messaggio alla squadra e ai tifosi dopo il deludente pareggio di Benevento: “Testa alta, sappiamo che l’unico modo è lavorare duro ogni giorno”, ha scritto sui social.

Gli fa eco Matthijs De Ligt: “Siamo una squadra che continuerà a combattere, la concentrazione deve rimanere alta”. Anche Ramsey non molla: “Non è il risultato che volevamo, ora è il momento di prepararsi per mercoledì e concentrarci per tornare a vincere”, le parole del gallese.

OMNISPORT | 29-11-2020 13:51